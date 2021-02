= Foto: WEB =









El cofre fue ubicado en una tumba junto a la de su hijo Carlos Saúl Facundo, quien murió en 1995 cuando el helicóptero que pilotaba se precipitó a tierra cerca de la ciudad bonaerense de Ramallo.









El presidente del Centro Islámico Argentino, Aníbal Bachir Bakir, encabezó el responso con la lectura de pasajes del Corán y rezos en árabe y castellano.





Tras los ritos, Bakir pronunció una alocución en el que destacó la figura de Menem y su "entrega" a la sociedad. Afirmó que "la única justicia es la justicia divina" y pidió "que la clase política piense más en Dios".





"Carlos Saúl Menem, en nombre de la comunidad islámica y de muchos argentinos te decimos que siempre estarás en nuestro corazón y en el corazón de nuestro pueblo. Que en paz descanses", dijo finalmente.





Junto al féretro con el cuerpo de Menem (90) estuvieron sus parientes directos, como su exesposa Zulema Yoma (78), su hija Zulema María Eva (50), sus nietos Luca Bertoldi (16) y Malek Pocovi (8) -hijos de Zulemita- y otros familiares, allegados y colaboradores del exmandatario.





Tras el oficio religioso, los presentes se acercaron al ataúd -que estaba envuelto con una bandera argentina y otra con los colores celeste y rojo del emblema de la Liga Federal, la agrupación que catapultó a Menem- y lo tocaron y le transmitieron besos con sus manos.





El cuerpo de Menem arribó pasadas las 16:30 al cementerio proveniente del Congreso, donde fue velado desde la noche del domingo.





El féretro fue escoltado por el Regimiento de Granaderos a Caballo, que le rindió honores por su condición de ex presidente, mientras que vehículos de la Policía Federal integraron la aravana que acompañó el traslado hacia San Justo, en el oeste del conurbano.





Los vehículos que formaron parte del cortejo fúnebre salieron a las 15:45 por la Avenida Rivadavia, luego tomaron Avenida Jujuy para posteriormente salir a la autopista 25 de Mayo, rumbo a la zona oeste del conurbano.





Una vez en el cementerio, se realizó un habitual rito que incluyó rezos de la religión islámica y se extendió por media hora, y sobre el final se hizo sonar la canción "A mi manera", interpretada por "Cacho" Castaña.





Posteriormente se procedió al descenso del cajón en la parcela, próximo a donde yacen los restos de su hijo.





"Él va a descansar en el cementerio islámico junto a mi hermano, a pesar de que profesaba la religión católica, pero va a estar con mi hermano", había confirmado el día anterior Zulemita.





El cuerpo de Menem fue velado desde las 20:00 del domingo en el Congreso de la Nación, con la presencia de sus familiares directos y dirigentes políticos, además de cientos de personas anónimas que se acercaron a despedirlo.





Cerca de la medianoche se cerró el ingreso al público y durante la madrugada sólo pudieron acceder a la capilla ardiente familiares y amigos de Menem, en tanto que este lunes a las 7:00 se volvió a permitir el acceso de la gente al Salón Azul del Senado para su despedida.





Desde el inicio estuvieron Zulemita y Zulema Menem, quienes lo acompañaron hasta sus últimos minutos este domingo en el sanatorio de Los Arcos del barrio porteño de Palermo.





La vicepresidenta Cristina Kirchner, como presidenta del Senado, estuvo en el comienzo del velatorio y saludó a la familia.





Luego, pasaron por el Congreso el presidente Alberto Fernández, junto a la primera dama, Fabiola Yáñez; el ex mandatario Eduardo Duhalde; el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; y la presidenta de AySA, Malena Galmarini, entre otros.





También pasaron el ex ministro León Arslanian; su ex secretario privado Ramón Hernández; el ex senador por Entre Ríos Héctor Maya; uno de sus principales asesores de política exterior, Jorge Castro; el ex secretario de Defensa Interior Miguel Ángel Toma; y el ex ministro del Interior Carlos Corach.





El embajador en Brasil, Daniel Scioli, y el ex senador y actual auditor general de la Nación Miguel Ángel Pichetto también pasaron por el Congreso para darle el último adiós al riojano.





El féretro cubierto con las banderas argentinas y del club River Plate, flanqueado por una medialuna mahometana, fue visitado por decenas de personas del pueblo que pasaron, con tapabocas y distancia sanitaria, a darle el último adiós.