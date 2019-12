= Imagen: WEB =

La periodista de Cadena 3 Gabriela Inglese anticipó cómo influenciarán los astros, en el año de Capricornio, a los diferentes signos del zodiaco.









#Aries





Lucharás contra viento y marea para concretar tus metas. En lo personal como profesional, librarás grandes batallas. Estás decidido a estabilizarte en el amor, así como en lo profesional y económico. Es tiempo de nuevos comienzos. Aquello que no te hace feliz, lo sacarás de tu vida. Las relaciones superficiales terminan y se quedará con vos quien te demuestre el amor con gestos y palabras. Tu hogar y familia se ven tocados por los eclipses lunares y solares. Días antes y después de estos, tratá de ser paciente y comprensivo con hijos, hermanos y en especial con padres o figuras de autoridad. Deberás aprender a lidiar con tus impulsos y tus reacciones intempestivas. Grandes retos en lo profesional. Se te presentará la oportunidad de viajar a lugares que no conocés. En lo económico, mucho esfuerzo para lograr tus metas.





#Tauro





La visita del revolucionario Urano sigue alterando tu ritmo. Primer trimestre que será como un maratón, cierres y finales. Esto puede generar cambios en la economía, en la pareja, en el trabajo, en la rutina ya que existe un enorme deseo de independencia y libertad. Urano es el planeta que se asocia con la innovación, con los cambios repentinos, la mente parece trabajar más rápido y aparecen con más frecuencia las ideas creativas. El estado general de 2020 será bastante tenso, nervioso y agitado. Urano reserva sorpresas, acontecimientos bruscos e imprevistos y cambios radicales. Este tránsito está afectando fundamentalmente a los nativos del primer decanato. Júpiter, el planeta de la expansión y el crecimiento otorgará la capacidad y el impulso necesario para crecer, extenderse, progresar y mejorar. El tránsito de Venus por Tauro favorecen tu vida afectiva, el romance y las reconciliaciones. Los signos de tierra Tauro, Virgo y Capricornio deberán llenarse de valor los primeros meses del año: decir adiós a empleos, parejas, muchos tomarán la decisión de mudarse o cambiar la apariencia física.





#Géminis





El Tránsito de Venus por Géminis desde Abril hasta Agosto los influirá en el plano afectivo y en las finanzas. Durante un mes Venus estará retrógrado y ahí deberán ser muy cautos con los gastos, lo que firman, atentos a los engaños. De Mayo al 25 de Junio.





Habrá que posponer durante ese tiempo cualquier decisión monetaria importante y no iniciar cosas nuevas hasta que Venus retome su movimiento directo, así como los planes de embellecimiento, contrucción, decoración y cualquier cambio importante que se refiera a sí mismo o a la casa. Prepararse para recibir viejos amigos o amores que pueden volver. Deben estar atentos a las idealizaciones....un aspecto desfavorable de Neptuno no los deja pensar con claridad. Desde el 30 de junio hasta enero de 2021, Marte estará en un ángulo favorable, lo que les aportará mayor energía física y permitirá gozar de un período de mucha actividad y productividad.





#Cáncer





Los tránsitos astrales del 2020 presentarán un gran desafío para los nativos de Cáncer?. Saturno continúa su avance por los últimos grados del signo de Capricornio, su opuesto. Para la astrología, este planeta significa el tiempo que pasa inexorablemente, la lucha por la vida, el aislamiento, el aprendizaje forzoso, el pesimismo.... Representa, también, la prudencia y la sabiduría (El Planeta Cronos, el Tiempo). Saturno exigirá un máximo de disciplina y responsabilidad para encarar cualquier tipo de tarea. Habrá una tendencia al aislamiento, ya que Saturno -el planeta de la restricción y los límites- no los ayuda, especialmente en las relaciones y en la vida social. Son tiempos de esfuerzos y voluntad férrea. Plutón, también en Capri estará marcando a los nativos del último decanato una profunda transformación a nivel personal. Agosto puede ser un mes de stress y tensiones. La segunda mitad del año será muy intensa por cuestiones legales y de familia. No es conveniente tomar ningún tipo de decisión importante. El tránsito de Venus en Agosto/SEP pondrá en primer plano las cuestiones del amor y las reconciliaciones. El tránsito de Mercurio desde el 29 de mayo al 4 de agosto ayudará a los tratos y acuerdos comerciales, será favorable también para rendir exámenes, estudiar y todo lo asociado a las comunicaciones.





#Leo

La posición de Urano desde un ángulo poco favorable va a generar sorpresas e imprevistos. Grandes chances de conocer personas nuevas y romper con las rutinas. Este tránsito generará periodos de tensión. Urano los hará sentir por momentos liberados y rebeldes lo que puede generar situaciones hostiles con el entorno, los jefes, la autoridad. Pueden aparecer en Leo reacciones bruscas, arranques de mal humor y actitudes imprudentes. Por otro lado el aspecto favorable de Saturno les traerá un período de estabilidad, un progreso seguro, organización y estructuración. Puede que durante el año terminen un trabajo importante, resuelvan trámites claves y viajen. En cuestiones del amor tendrán la predisposición astral para disfrutar de un buen año. El tránsito de Mercurio por Leo en Agosto será muy positivo, favoreciendo a las cuestiones económicas y cambios importantes como una mudanza.





#Virgo

El 2020 será un año en que estarás más concentrado en tu carrera, negocio o profesión y el romance pasará a un segundo plano. Te costará trabajo enamorarte otra vez. Por momentos te mostrarás curioso y en otros desprendido o alejado. Aceptá el respaldo, amor y comprensión que otros puedan brindarte. Evitá bajo la influencia de los eclipses entrar en dimes y diretes tanto con tu pareja como con tu familia. Palabras claves: compresión y tolerancia. El clímax de Capricornio te influye durante todo el año. Tendrás un crecimiento sostenido. Júpiter te lleva a explorar en grande las posibilidades de aumentar tus ingresos. Ganar más dinero estará primero en tu agenda. Plutón te llevará por caminos nunca antes explorados. 2020 es tu año para esforzarte por lograr tus metas. Tendrás mayor control de tus finanzas, siendo más responsable y consciente. Los pasos que des determinarán los próximos años, pensá bien antes de actuar. El primer trimestre, como para los otros dos signos de tierra será muy movido.





#Libra

Plutón, Júpiter y Saturno en Capricornio te sacuden con su energía para despertarte a realidades que no querés aceptar. Tendrás que superar miedos e inseguridades. La balanza que te representa va de un lado a otro. Se impone que te cuides en cuerpo y alma. Júpiter te llenará de optimismo y entusiasmo para llevar a cabo tus planes. Saturno te lleva a enfrentar la verdad y resolver de una vez y por todas conflictos y situaciones tensas entre familiares o compañeros de trabajo. En este 2020 el énfasis estará puesto en todo lo relacionado a tu hogar o familia. Tu poder de seducción estará exaltado. Si estás solo, será por poco tiempo. En lo profesional te vas a destacar ganando la admiración y el aplauso. Sabrás incrementar tus ingresos siendo más organizado y responsable. Buen año para volver a estudiar y atreverse a los desafíos.





#Escorpio

Estarás dispuesto a luchar, conquistar, vencer y triunfar en lo que más deseás. Lo secreto sale a la luz para que enfrentes y resuelvas problemas que podrían tener base en tu niñez. Es periodo de purificación, de limpieza mental y física. Plutón te lleva a dejar ir todo aquello que es tóxico en tu vida. Se impone un cambio. La energía de Saturno te hará tomar decisiones muy importantes y necesarias tanto en tu trabajo o profesión, como en tu vida íntima y familiar. El 2020 será un año que te beneficiará en el romance. La suerte en el amor te llegará. Harás excelentes amistades y una de ellas podría convertirse en alguien muy especial. No te cierres a la aventura de amar. Este año estarás menos explosivo y temperamental. Tu amor será más espiritual que físico. Buscarás verdades. Estarás más receptivo e intuitivo. Año favorable para contraer matrimonio y sentar bases firmes y estables en tu vida. Urano te impulsará a ganar dinero creando con tu mente. Profesionalmente te destacarás ganando la confianza, la admiración y el aplauso de muchos. Sabrás administrar y dirigir . Te arriesgarás pero, cuidadosamente y te irá bien. En este año ganarás independencia económica. Pondrás en orden tus cuentas, pagarás deudas y pondrás al día todo lo que te estancaba.





Cuidá tu salud física y emocional. Año para sanar.





#Sagitario

El nuevo año 2020 se presenta como uno complejo, en que la paciencia y la perseverancia serán un requisito mayor. Te enfrentarás con valentía a los retos y disfrutarás venciendo todo lo negativo que se presente. Júpiter en unión con Saturno y Plutón en Capricornio, te avisa de grandes lecciones y situaciones difíciles que tendrás que enfrentar. Saldrás airoso, siempre y cuando, asumas una actitud positiva y valiente. En este 2020 querrás disfrutar de la conquista y de los placeres del amor sin restricciones ni compromisos. El matrimonio no será muy cómodo para Sagitario. Si estás unido o casado, tu relación pasará por una prueba y solo se quedará con vos quien te brinde felicidad. Cuidá de tus estados de ánimo bajo los efectos de los eclipses lunares de este año 2020. No permitas que apaguen tu fuego de inspiración y de creatividad. Aprendé a ahorrar para que estés preparado para los tiempos difíciles. No vivas gastando todo lo que tenés para complacer caprichos de otros. No te cierres a oportunidades laborales y sentimentales y buscá vías de escape para canalizar la ansiedad.





#Capricornio

Seguramente el 2020 será un antes y un después. Estás viviendo una profunda transformación desde el 2008 y llegarás al 2020 con el Climax en tu signo. Un conjunto de planetas ubicados en Capri formando aspectos que no suceden desde hace muchísimos años. Tendrás que enfrentar situaciones difíciles que podrían llegar a drenar tu energía. Trabajo, relaciones y familia recibirán el impacto de toda esta energía planetaria que tienes encima. En el 2020 te convertís en el héroe de tu propia vida. Júpiter será la luz que te guie, siempre y cuando no te resistas al cambio. Cuidate de Saturno, tu planeta regente, que junto a Plutón este año te harán difícil negociar y llegar a acuerdos. Los eclipses serán periodos más intensos. Día clave de conjunción de Saturno/Plutón el 12 de Enero. Estarás muy sentimental en el 2020. Valórate y disfrutá esos momentos que pasas junto a tus seres queridos. "Nosotros", es la mejor palabra que podés utilizar para limar asperezas y llegar a acuerdos positivos para ambas partes. Fortaleza emocional y el conocimiento que has adquirido en los últimos años te harán sentir seguro de lo que hagas y digas. La energía expansiva de Júpiter estará contenida en Saturno, no habrá Crecimiento exorbitante pero si sostenido. Cuidá tus recursos económicos y pensá bien antes de firmar documentos. Mantené lejos a los envidiosos. En el año 2020 se impone que te focalices en eso que mejor sabés hacer y así aprovecharás positivamente la energía de Júpiter, el Gran Benefactor que te acompañará todo el año.





Confiá en tu intuición.





#Acuario

Optimismo será tu palabra clave para el próximo año. Fuertes y poderosos planetas como Júpiter, Saturno, Plutón y Urano, los despertarán a nuevas y necesarias realidades. Verás reflejado en carne propia todos estos cambios. Nada se mantiene igual, todo cambia y con el cambio ustedes también. Urano, tu planeta regente, te reta, causando un cierto caos en tu vida pero a su vez, brindándote la oportunidad de demostrar lo que aprendiste y el poder de salir adelante y triunfar aún en la peor de las crisis. Estarás sensible en el terreno amoroso. Tendrás mucho trabajo, responsabilidades y esto te pondrá vulnerable, irritable y poco cooperador tanto con tu pareja como con tu familia. No permitas que sucesos difíciles afecten tu felicidad. Es tiempo de ver de cerca quien es quien en tu círculo de amistades. Harás una limpieza y sacarás a personas tóxicas que contaminan el ambiente. Si buscas pareja, el 2020 te lleva a conocer a una persona que te interesará. No es un buen año para matrimonio o compromisos serios pero en cambio sí lo será para conocer mejor a esa persona que comparte gustos e ideas similares. La suerte en lo económico no te faltará en este año 2020 y podrás lograr la independencia que estás buscando. Gran capacidad de adaptación. Algo que tiene que ver con el extranjero te traerá suerte. Controlá tu carácter.





#Piscis

Los sensibles piscianos vivirán un 2020 con influencias casi todas favorables. Júpiter desde Capricornio en aspecto positivo permite un período de crecimiento donde todos los asuntos pueden mejorar, tanto en el plano personal como en el material. Año importante para emprender viajes, solucionar cuestiones legales, ocuparse de la salud, iniciar relaciones comerciales. Estará exaltada la espiritualidad. Sentirás un fuerte deseo de comprender y conocer. Se facilitarán aquellas iniciativas relacionadas con tareas a largo plazo. Parte de enero y febrero vivirán una etapa de plenitud emocional. Venus en Piscis está muy asociada con el arte, por lo que las expresiones artísticas también se verán muy favorecidas durante este período y habrá buenas noticias en relación con la economía. Confíen en su intuición y eso sí deberán cuidarse de los gastos superfluos que utilizarán por momentos como vías de gratificación.