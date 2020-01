= Foto WEB =

Fernando Córdoba, titular de Meprolsafe, aseguró a Cadena 3 que "es un grueso error" por parte de Alberto Fernández decir que la industria de la leche no tiene costos en dólares.





Fernando Córdoba, titular de la Mesa de Productores Lecheros de Santa Fe (Meprolsafe), aseguró a Cadena 3 que "es un grueso error por parte del Presidente" decir que la industria de la leche no tiene costos en dólares, argumentando de esa forma que los productos no deberían aumentar de precio.





PUBLICIDAD







En declaraciones radiales, Alberto Fernández indicó: “El productor de leche no tiene insumos en dólares; si me decís que influye en los precios de los autos, te entiendo. Esto ocurre hace años, cuando la inflación asoma, empiezan a remarcar por las dudas y eso es un problema. No son las grandes cadenas de supermercados solamente, lo pagan todos".





A esto, el productor respondió: "Es un grueso error por parte del Presidente, la producción láctea tiene aproximadamente el 70% de sus costos dolarizados, siendo el principal la alimentación, ya que la soja, el maíz, las semillas de alfalfa y lo que se siembra para hacer forraje son insumos que los compramos en dólares y muchos de ellos cotizan internacionalmente en dólares".





PUBLICIDAD







"Lo único que no está dolarizado es la mano de obra y, hasta cierto momento, el combustible y la energía eléctrica; los repuestos de maquinarias y tractores están en dólares", detalló.





Asimismo, señaló que insumos como el saché o la caja de la leche se deben importar y se hace a valor dólar.





"El mayor costo es la alimentación, que representa entre el 40 y 45%, e impacta cualquier movimiento en el tipo de cambio", afirmó.









Cadena3