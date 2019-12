= Imagrn Ilustrativa =

El especialista en tránsito Horacio Botta Bernaus detalló en diálogo con Cadena 3 una serie de recomendaciones para tener en cuenta antes emprender viajes por vacaciones.









1 – Planificación previa del viaje: no se puede improvisar. No sólo saber adónde vamos, sino conocer por dónde ir, la ruta más segura, la que está en mejores condiciones y la que tiene menos tránsito.





2 – El mito de "manejar con la fresca": la conducción nocturna puede ser más placentera desde el punto de vista climatológico pero es compleja en cuanto a la visibilidad. En el día se puede ver hasta 20 kilómetros, pero de noche sólo hasta los 50 o 60 metros que alcanzan las luces bajas y 100 o 110 metros que logran las altas. Sólo abarca hacia la ruta adelante y parte de la banquina.





3 – Respetar tiempos de conducción y descanso: se aconseja manejar en forma continua hasta dos horas o 200 kilómetros (lo que ocurra primero) y luego buscar un lugar para descansar, por un término de no menos de 20 minutos para hacer allí todo lo que no es aconsejable hacer durante la conducción como hablar por celular, tomar mate, consultar las redes sociales, etc.





4- No llevar elementos sueltos: Cuando un auto transita a una cierta velocidad, todos los objetos que se encuentran en el interior del habitáculo están animados con la misma velocidad de circulación.





Tras un impacto o una frenada brusca, los objetos sueltos salen proyectados a la misma velocidad que el auto y pueden provocar lesiones.





5- Luces bajas: una obligación que ya no debería discutirse. Las luces del auto no sólo sirven para despejar el camino, sino también para avisar la posición en el camino.





6- Respetar velocidades máximas y mínimas: en los viajes suele haber ansiedad para llegar, pero es importante circular a la velocidad señalizada en cada vía. De lo contrario, regirse por la ley nacional:

Autopista: máxima 130 km/h y mínima 65 km/h

Ruta: máxima 110 km/h y mínima 40 km/h

Avenidas: máxima 60 km/h

Calles interiores: máxima 40 km/h

Travesías urbanas (rutas que atraviesan las ciudades): máxima 60 km/h

Botta Bernaus destacó la importancia de respetar las velocidades mínimas, ya que también son motivos de accidentes en rutas.





Las conductas más peligrosas en la ruta

1- El uso del celular: es una de las conductas más peligrosas en los últimos tiempos y genera más concentración en ella que en la conducción. No usarlo bajo ningún punto de vista. Para estar comunicado, avisar a allegados que el teléfono habilitado es el de algún acompañante. Lo ideal es apagarlo, guardarlo en la guantera y utilizarlo en los descansos.





2- El mate no es para el conductor. No es para tomar con el vehículo en movimiento porque genera una distracción. "Una vez traté un accidente grave en el que explotó un termo con agua caliente", recordó Botta Bernaus.





3- Cuando se duda, no adelantar. Se tiene la sensación de que si tengo un auto adelante lo tengo que pasar sí o sí, y no es así.





4- La banquina no es para detenerse ni estacionarse. Es sólo un espacio de escape, donde se puede evitar una situación de riesgo o de choque. Si estaciono o bajo a una familia ahí para descansar, pongo en riesgo a todos.





Es importante revisar y llevar licencia vigente, tarjeta verde, certificado de cobertura de seguro y elementos de seguridad como triángulos reflectantes (balizas).

















