= Foto: Ilustrativa =





Fue un comienzo de año tranquilo en la ciudad capital pampeana y en General Pico.

Según lo publicado por La Arena, de fuentes sanitarias, no hubo heridos ni lesionados por el uso de pirotecnia en Santa Rosa durante las últimas horas.





PUBLICIDAD







Tampoco se registraron ingresos a los centros asistenciales más importantes por ingesta de alcohol o alimentos como así tampoco otro inconveniente vinculado con la celebración de este martes 31 a la noche.





Por otra parte, fuentes policiales sostuvieron a este medio que tampoco se registraron accidentes de tránsito en la capital pampeana durante la noche de este 31 y las primeras horas de este miércoles 1.





«Venimos realmente muy tranquilos, hubo alguna situación de tránsito muy menor, en viviendas particulares y que no tiene consideración», sostuvieron los voceros consultados.





A su vez, desde la Policía hicieron hincapié en el trabajo desarrollado por la noche de este martes durante los respectivos operativos vehiculares cuyas estadísticas serán entregadas en las próximas horas por las autoridades respectivas.









PUBLICIDAD







General Pico: Sin heridos de pirotecnia, ni internados por ingesta de alcohol

El informe llegó desde el Hospital Gobernador Centeno de esta ciudad. “No hubo ingresos a sala de guardia por lesiones de pirotecnia”.





Reportaron que ingresaron en la madrugada dos personas jóvenes con lesiones. Las dos fueron derivadas al nosocomio local tras choque y vuelco.





El choque fue en ruta provincial 102 y el vuelco en zona de de Pueblo Nuevo. Las dos personas se encuentran estables y siendo controladas todavía en la guardia del hospital.









PUBLICIDAD







Buenos Aires: 29 heridos por pirotecnia

Hasta la mañana de este miércoles, se atendieron a 29 personas afectadas por la pirotecnia en la ciudad de Buenos Aires. Fueron atendidos en el Hospital Santa Lucía y el Lagleyze, mientras que en el Hospital de Quemados no hubo ningún caso.





El Hospital Santa Lucía recibió a una totalidad de 21 pacientes, de los cuáles 18 presentaban heridas por manipular este tipo de artefactos.





"De la totalidad, 11 son niños y 10 adultos. De los 21, 18 fueron por pirotecnia, uno por un corchazo, otro por agresión en la vía pública y el resto por otras cuestiones. Sólo uno tuvo que ser intervenido quirúrgicamente por una herida en un párpado", dijo a Cadena 3 José del Cerro, médico del nosocomio.





PUBLICIDAD







En el Hospital Lagleyze se atendieron ocho casos, mientras que en el Instituto del Quemado porteño no hubo personas heridas por pirotecnia.





"Por primera vez en 38 años no tenemos registros. Es probable que en el curso de la semana puedan llegar pacientes atendidos en otro lugar para hacer interconsultas. Sería deseable que eso no ocurriera. Creo que es muy halagüeño que no se hayan presentado casos de manera espontánea", dijo a Cadena 3 el doctor Eduardo Strussi, jefe de guardia.













La Arena | Infopico | Cadena3