Se trata de Camila Cherara, quien llamó “barats” a los que la criticaron en las redes.





“Chicos, cuando se sienten a comer a algún lugar pidan carta o pregunten precios. Si no les alcanza o lo que sea, se levantan y se van. No se sienten a comer, haciéndose los no sé qué y cuando llega la cuenta se agarran la cabeza”, señaló la joven empresaria gastronómica.





“Sigan hablando, sigan escrachando que yo ya estoy preparando las vacas para marzo. Nos vemos barats”, agregó.





“Barats”, es una palabra que popularizó Alexander Caniggia para denominar así a personas que -según él- con un nivel socio-económico inferior.