= Foto: WEB =





Mariano de la Canal, conocido por muchos como “el Fan de Wanda”, vivió un momento dramático esta tarde cuando tuvo que ser rescatado por los guardavidas que estaban cumpliendo con su trabajo en el balneario de San Bernardo. “No puedo creer que estoy vivo”, aseguró el mediático.





Aprovechando su tiempo libre antes de una nueva función de A toda risa, la obra que protagoniza en la ciudad costera junto a Gladys Florimonte y el cantante Irvin, ex participante de La Voz Argentina, De la Canal fue a pasar el rato a la playa de San Bernardo. Como el sol pegaba fuerte, se metió un rato en el mar para refrescarse. Y ocurrió lo que nunca se imaginó.





PUBLICIDAD







A través de sus redes sociales, el mediático grabó un video en el que contó lo que le había sucedido apenas unos instantes antes. “Me acaba de pasar algo terrible. De verdad que la pasé mal”, comenzó con su relato.





"Tragué como tres litros de agua”

“Estoy en San Bernardo haciendo temporada, me vine al mar un rato y me agarró un calambre en la pierna. No sabía qué hacer porque no podía moverme, me agarró desesperación. No sabía qué hacer, estuve como cinco minutos sin poder moverme, el agua me tapaba porque tragué como tres litros de agua”, relató.





Y, entre lágrimas, conmovido por el dramático episodio, concluyó: “Gracias a Dios pude salir, me ayudaron. Pero la pasé mal. Gracias a Dios estoy vivo. Gente, disfruten de la vida porque uno no sabe cuándo nos vamos a ir”.





PUBLICIDAD







Unas horas más tarde, ya más tranquilo, grabó otro video en el que hizo referencia a los comentarios que recibió, y criticó a dos famosas: “No soy Cinthia Fernández ni Nai Awada, que viven mintiendo para estar en los medios. Lo que me pasó a mí fue de verdad. Le agradezco a tanta gente porque me estalló el teléfono e Instagram con muestras de cariño. Los amo, gracias por acompañarme siempre. Y la prensa también, que estuvieron preocupados y siguiendo esta noticia”.





A través de su cuenta en Twitter, Ángel de Brito publicó una grabación realizada en la playa de San Bernardo que registró el momento preciso en el que De la Canal sale del mar, secundado por los rescatistas que le salvaron la vida. El mediático camina con serias dificultades, a raíz del calambre en una de sus piernas, y consternado por el traumático episodio vivido.





Diario Jornada