Las imágenes fueron compartidas por el periódico New York Times. En la grabación se ve cómo la nave es impactada por dos proyectiles iraníes.

El diario estadounidense The New York Times publicó un nuevo video que parece mostrar cómo Irán lanzó dos misiles, no uno como había reconocido, contra el avión comercial ucraniano en el que murieron 176 personas.