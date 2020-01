= Foto: WEB =





Guillermo Tibaldi, un comandante retirado del submarino de 64 años , decidió emprender la hazaña. "Quiero que se mantenga el recuerdo de los tripulantes", dijo a Cadena 3.





El ex comandante Guillermo Tibaldi realiza un homenaje a los 44 tripulantes del ARA San Juan al llevar una bandera argentina con el nombre de los fallecidos desde la ciudad de Mar del Plata hasta la cumbre del Aconcagua, de 6.962 metros de altura, en Mendoza.









La iniciativa se llama "Desde su muelle a lo más alto de la Patria", comenzó en el 26 de octubre y actualmente se encuentra en el Puente del Inca, para aclimatarse antes de ingresar al Parque Aconcagua.





Guillermo Tibaldi, de 64 años, comentó a Cadena 3 que no utiliza medios mecánicos y solamente se desplaza trotando o caminando. "El mensaje es que no nos olvidemos y que mantengamos el recuerdo de los tripulantes. No es una hazaña, sino un homenaje", expresó entre lágrimas.





El objetivo brindar charlas en escuelas, universidades y lugares que se me convoque durante la travesía a pie; recaudar fondos para realizar la construcción de un Memorial en la Escollera Norte; y hacer cumbre el 19 de enero para plantar la bandera.









Los interesados pueden en colaborar pueden contactarse a través del mail [email protected] o seguir la expedición en la página oficial.









