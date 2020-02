= Foto: WEB =

MIRÁ EL VIDEO El Tiburón le ganó al Taladro por la mínima en el Florencio Sola, en uno de los dos partidos que dieron comienzo a la fecha 21 de la Superliga, y sigue fuera de la zona de descenso. Bertoglio anotó el gol del triunfo, a los 26 minutos de juego.





Aldosivi de Mar del Plata logró un triunfo más que importante que le permite salir de la zona del descenso al vencer a Banfield como visitante, por 1 a 0, en un encuentro disputado esta noche por la vigésima primera fecha de la Superliga.





El "Tiburón" se impuso con un gol de cabeza de Facundo Bertoglio, a los 26 minutos del primer tiempo, que le permite tener un poco de aire y salir de la zona del descenso, donde, por el momento, ingresó Colón.





Banfield hace tres fechas que no gana y su promedio del descenso no es muy elástico, por lo que si no levanta su producción podría comprometerse.





En la próxima jornada Aldosivi recibe a San Lorenzo, mientras que Banfield visitará a Central Córdoba.





Un partido cargado de emociones

Más allá de las necesidades de cada uno en la parte baja de la zona de los promedios, Banfield y Aldosivi salieron a buscar el arco rival para poder quedarse con los tres puntos.





En ese sentido Aldosivi estuvo más ordenado, con una buena producción de Nazareno Solís en el armado y la peligrosidad de Bertoglio y Andrada, pero en especial por el mediocampo, donde Gino y Gil Romero le ganaron el duelo a Nery Leyes y Jesús Dátolo.





Un cabezazo de Civelli que tapó Pocrnjic y un remate de Solís que Arboleda despejó con sus manos, fueron las acciones más interesantes de cada uno de los dos equipos.





En un buen centro de Solís, Bertoglio le ganó a la estática defensa del "taladro" y venció de cabeza a Arboleda, que no reaccionó.





Aldosivi se refugió en su campo, a sabiendas de que Banfield iba a mandar a todos sus hombres al ataque y el juego aéreo fue lo más buscado para poder llegar al empate.





Para la segunda mitad Falcioni mandó a Daniel Osvaldo por un intrascendente Junior Arias y tratando de tener más peso en el área, más tarde metió a Velázquez por Leyes.





La visita se cerró bien en su campo, se escalonó y apostó al contragolpe como arma de respuesta, y entre la impotencia de Banfield y la especulación de Aldosivi, las acciones de riesgo no abundaron.





Banfield se repitió en centros que nunca pudieron ser bien resueltos, en gran medida porque Aldosivi se hizo fuerte con una línea de cinco que cerró los caminos hacia el arco de Pocrnjic.





= SINTESIS =

Banfield: Mauricio Arboleda; Luciano Gómez, Renato Civelli, Alexis Maldonado y Claudio Bravo; Jorge Rodríguez y Nery Leyes; Reinaldo Lenis, Jesús Dátolo; Junior Arias y Nicolás Bertolo. DT: Julio Falcioni.





Aldosivi: Luciano Pocrnjic; Caín Fara, Leonel Galeano, Marcos Miers y Lucas Villalba; Gastón Gil Romero, Francisco Grahl, Federico Gino y Facundo Bertoglio; Nazareno Solís y Federico Andrada. DT: Angel Guillermo Hoyos.

Gol en el primer tiempo: 26m Bertoglio (B).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio Osvaldo por Arias (B), 13m Urzi por Bertolo (B), 22m Velázquez por Leyes (B), 26m Nahuel Yeri por Grahl (A), 35m Indacoechea por Gil Romero (A), 40m Gonzalo Verón por Solís (A).

Estadio: "Florencio Sola".

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.