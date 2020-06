= Foto Arch.: WEB =





El músico de rock dio negativo en el test de coronavirus y continuará en la clínica unos "pocos días más" para cumplir tratamiento antibiótico, informó este domingo su oficina de prensa.

















Charly García muestra una buena evolución clínica, "se encuentra en una habitación común y de buen ánimo", dio negativo el test de coronavirus y seguirá internado "pocos días más" para cumplir tratamiento antibiótico, informó este domingo su oficina de prensa.









PUBLICIDAD













En el comunicado, el artista aprovechó para agradecer a su médico personal Sebastián Grinspon y al personal del porteño Instituto Argentino del Diagnóstico, en donde es atendido.





"Charly García fue internado el día sábado 30 de mayo por un cuadro de fiebre alta y síntomas respiratorios. Se realizaron todos los estudios pertinentes. El test indicado para Covid19 dio resultado NEGATIVO", dice el escrito.





Y continúa: "La evolución clínica es buena. Actualmente se encuentra en una habitación común y de buen ánimo. Deberá permanecer pocos días más internado, para cumplir tratamiento antibiótico".









PUBLICIDAD













Por su parte, José Palazzo, mánager de Charly García, reiteró en la noche de este sábado en su cuenta de Twitter que la familia del artista rockero le dijo que "no tiene Covid-19 y que está bien".





El mensaje del creador del Cosquín Rock señaló que se encuentra en su Córdoba natal y concluyó el tuit señalando "Tranquilos y snm" (por las siglas de Say No More) utilizadas por García como santo y seña.





Me escriben muchos por Charly , yo estoy en cba pero [email protected] su familia que no tiene covid y que está bien . Tranquilos y snm — jose palazzo (@josedpalazzo) May 30, 2020









Las escuetas declaraciones de Palazzo habían salido al cruce de las versiones periodísticas que desde en la mañana de este sábado dan cuenta que Charly estaba internado en una clínica porteña a la que arribó con fiebre alta y dolores en la zona abdominal y donde un primer hisopado descartó un cuadro de coronavirus.









PUBLICIDAD













Charly García, de 68 años, había sido internado este sábado en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT) con 38 grados de fiebre e intensos dolores corporales.





Esta internación se registra cuatro meses después de la última a la que se sometió producto de una caída que le provocó un traumatismo de cadera.





Los médicos le habían recomendado un mes de reposo y sesiones de kinesiología. Debido a esto, el astro de la música debió postergar todos sus shows pautados, incluido el Cosquín Rock.





Había sido sometido, además, a una operación de cadera en julio de 2015 y en marzo de 2016 por una infección de la prótesis que le habían colocado.