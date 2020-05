= Foto: WEB = Otras 13 personas murieron en las últimas 24 horas y 149 fueron diagnosticadas este sábado con COVID-19 en la Argentina, con lo que suman 238 los decesos y 4.681 los casos positivos desde el inicio de la pandemia, según informó el Ministerio de Salud de la Nación y de la Provincia de Córdoba. Otras 13 personas murieron en las últimas 24 horas y 149 fueron diagnosticadas este sábado con COVID-19 en la Argentina, con lo que suman 238 los decesos y 4.681 los casos positivos desde el inicio de la pandemia, según informó el Ministerio de Salud de la Nación y de la Provincia de Córdoba.









La cartera sanitaria nacional comunicó en su reporte vespertino que fallecieron ocho personas: una señora de 93 años, residente en la provincia de Buenos Aires; tres mujeres de 83, 84 y 91 años, de la Ciudad de Buenos Aires; otra de 55 años, del Chaco; dos hombres de 87 y 83 años, residentes en la Ciudad de Buenos Aires; y un señor de 79 años de Córdoba.









Desde el Gobierno de Córdoba, no obstante, agregaron un deceso más en la provincia y aclararon que el Ministerio de Salud de la Nación no lo contabilizó porque no llegó a ser cargado en el Sistema Nacional de Vigilancia Sanitaria (SNVS).





Se trata de una mujer de 91 años, internada desde el 20 de abril que falleció este sábado por la tarde.





A estas víctimas mortales de la pandemia, se suman otras cuatro reportadas en el parte matutino, por lo que totalizan 238 por COVID-19 desde el 3 de marzo pasado.









En tanto, fueron confirmados 149 nuevos casos con lo que suman 4.681 positivos desde el inicio de la pandemia.





El Ministerio detalló que del total de esos casos, 917 (19,6%) son importados, 2.012 (43%) son contactos estrechos de casos confirmados, 1.267 (27,1%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.





El desglose de casos conformados por provincias es el siguiente: 45 de la provincia de Buenos Aires, 58 de la Ciudad de Buenos Aires, 11 del Chaco, 1 de Chubut, 12 de Córdoba, uno de Mendoza, 12 de Misiones, 6 de Río Negro, 3 en Tierra del Fuego. El resto de las provincias no registró casos nuevos.









Respecto a los casos acumulados por provincia desde el inicio de la pandemia se verificaron 1.677 en la provincia de Buenos Aires, 1.255 en la Ciudad de Buenos Aires, 337 en el Chaco, cuatro en Chubut, 303 en Córdoba, 49 en Corrientes, 25 en Entre Ríos, 5 en Jujuy, 5 en La Pampa, 55 en La Rioja, 85 en Mendoza.





También , 24 en Misiones, 110 en Neuquén, 242 en Río Negro, 4 en Salta, 2 en San Juan, 11 en San Luis, 49 en Santa Cruz, 243 en Santa Fe, 15 en Santiago del Estero, 143 en Tierra del Fuego y 38 en Tucumán.





En tanto, las provincias de Catamarca y Formosa siguen sin registrar casos positivos de coronavirus desde el inicio de la pandemia.





En el informe "se incluyen 13 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del COVID-19 en esa parte del territorio argentino)", destacó el Ministerio de Salud.