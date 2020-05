= Félix Crous | Foto: WEB =





Félix Crous, titular del área adelantó que seguramente van a desistir de otros juicios, así como lo hicieron en los casos Hotesur y Los Sauces. "No tenemos que ser una fiscalía", dijo.









El titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Crous, adelantó que tal cual lo hicieron en el juicio por los casos Hotesur y Los Sauces contra Cristina Kirchner y sus hijos, también renunciarán a otras querellas en juicios por hechos de corrupción.





Además, aseguró que sobre las querellas que iniciarán serán en aquellos casos en que "haya un interés superlativo en controlar el desempeño de jueces y fiscales".





"Seguramente vamos a desistir en otros juicios y vamos a comenzar algunas querellas, pocas. Tenemos 30 querellas muchas de ellas abandonadas, y es un número que no puede ser seguido por la Oficina porque no tiene capacidad y muchos de esos juicios no tienen significación. Esto sucederá, vamos a ver en cuales, cuando. Vamos a reducir sustancialmente ese número de querellas", dijo Crous en diálogo con el programa Código F, por Radio Rivadavia.





Crous salió a justificar el hecho que la Oficina Anticorrupción se haya bajado como querellante del juicio, aún sin fecha, contra Cristina Kirchner y sus hijos por los casos de lavado de dinero conocidos como Hotesur y Los Sauces.





"Hay otra representación específica que es de la Unidad de Información Financiera. La regla no puede ser que la oficina sea la quinta rueda del carro, el Estado no tiene que querellar para eso están los fiscales, tenemos faceta administrativa e investigación de denuncias si somos requeridos, no tenemos que ser una fiscalía", dijo.





Por otra parte, aseguró que desistir de una querella, es "algo rutinario" y recordó que la gestión anterior "tuvo 45 desistimientos de todos los calibres".





"Nosotros pretendemos tener intervención restrictiva y ser sobrios o poco proactivos en el ejercicio de la querella", remarcó.