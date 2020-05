= Imagen:PildorasdeFe.net = Siendo Abogado y Juez administró la justicia con armonía e integridad. Nunca le cobró a los pobres. Como Sacerdote fue un gran predicador Siendo Abogado y Juez administró la justicia con armonía e integridad. Nunca le cobró a los pobres. Como Sacerdote fue un gran predicador

Martirologio romano: En un castillo cerca de Tréguier, en Bretaña, Francia, san Ivo, un sacerdote, quien observó la justicia sin acepción de personas, fomentado la armonía, defendió la causa de los huérfanos, las viudas y los pobres por amor a Cristo y dio la bienvenida en su casa a los más necesitados.



Biografía San Yves, o Ivo, nació el 17 de octubre 1253 en Kermartin, Bretaña, Francia, el hijo de Helori, un noble rico. Tenía un rico entorno privilegiado y recibió y una excelente educación. Asistió a la Universidad de París donde se graduó en derecho civil y de luego fue a la universidad de Orleans, donde estudió derecho canónico.



Ivo, con el paso del tiempo, se convirtió en un exitoso abogado pero más destacó su fama por defender a los más pobres, a las viudas y desvalidos, a los más necesitados, sin cobrarles ningún cargo. Llegó a ser una gran juez de la localidad en donde su justicia era completamente honesta e íntegra.







Su gran bondad le ganó el título de «Abogado de los pobres». También cuando sabía de alguna persona que no vivía en su región y estaba solicitando ayuda legal y no tenía como pagar la asistencia, tomaba sus cosas y se trasladaba hasta el sitio para así defenderlos. Llegó hasta pagar los gastos materiales y todo el papeleo que los pobres tenían que hacer para poder defender sus derechos.



Visitaba las cárceles y llevaba regalos a los presos y les hacía gratuitamente memoriales de defensa a los que no podían conseguirse un abogado.



En aquel tiempo los que querían ganar un pleito les llevaban costosos regalos a los jueces. San Ivo no aceptó jamás ni el más pequeño regalo de ninguno de sus clientes, porque no quería dejarse comprar ni inclinarse con parcialidad hacia ninguno.