WhatsApp se convirtió en la plataforma preferida de los hackers para realizar phishing, técnica de ingeniería social para robar datos a los usuarios. Su popularidad, es la aplicación de mensajería instantánea más utilizada en el mundo, y la posibilidad de viralizar estas estafas brindan un soporte ideal para esto. Y en esta ocasión, el engaño detectado usa a la marca Heineken para llamar la atención de las personas.

"Quedate en casa con una hielera llena de cerveza", dice el mensaje que llega a través de WhatsApp. A continuación se muestra un link donde se asegura que luego de completar una planilla le llegará el producto a la casa del usuario. Sin embargo, esto es mentira ya que no es un sitio oficial de la empresa. Cuando la persona en cuestión se da cuenta de esto, no solo ha dado su información personal sino que también compartió el link con 20 contactos como lo solicita el mensaje, indicó Perfil.









"Con este modus operandi los ciberdelincuentes detrás de este engaño no solo se aseguran de seguir distribuyendo la estafa, sino que buscan bajar las expectativas de seguridad de los usuarios al recibir el mensaje por parte de un conocido", asegura Luis Lubeck, Especialista de Seguridad Informática de ESET Latinoamérica.









La estafa con respecto a Heineken es antigua pero en los últimos dos meses se reactivó por toda Latinoamérica y, según informó ESET, en Argentina es donde más se registra su circulación.





Para frenar con la difusión de la falsa campaña, Heineken emitió un comunicado para advertir a sus clientes. "Informamos que no estamos realizando este tipo de promociones. Recomendamos evitar darle like al enlace y no compartir información en el sitio pues podría tratarse de una estafa", indicaron a través de las distintas redes sociales.





No es la primera vez en las últimas semanas que se detecta un phishing que utiliza una marca para intentar engañar a los usuarios. En Argentina, recientemente circuló un mensaje similar en el cual MercadoLibre ofrecía puestos de trabajo.









"Durante la cuarentena aumentó mucho la utilización de los dispositivos para conectarse a Internet y los hackers lo saben. Por ese motivo se incrementó la implementación de estas técnicas de ingeniería social. Siempre es aconsejable desconfiar de cualquier mensaje que pueda ser demasiado bueno para ser cierto. Hay que mantener actualizados los sistemas de seguridad y revisar las URL porque si son falsas van a ser distintas a las oficiales. Y en ese sentido siempre hay que ingresar a través de los medios oficiales y no por mensajes que nos llegan por otros canales", señala Gabriel Zurdo, CEO de BTR Consulting, empresa dedicada a la ciberseguridad.