Juntos por el Cambio calificó de "provocación lamentable" las declaraciones del Jefe de Gabinete sobre qué hubiese hecho la gestión de Mauricio Macri ante la pandemia de Covid-19.









Los referentes de Juntos por el Cambio respondieron este sábado a las declaraciones del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, a las que calificaron como "una provocación lamentable" y mencionaron qué hubiese hecho la gestión de Mauricio Macri ante la pandemia de coronavirus.





El jefe del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri, y las autoridades del PRO, encabezadas por Patricia Bullrich, apuntaron contra Cafiero luego de que el funcionario afirmara que "con Macri esta pandemia hubiese sido una catástrofe".





Negri consideró que las declaraciones fueron "una provocación lamentable" y agregó: "Las palabras del Jefe de Gabinete no están a la altura del momento crítico que los argentinos estamos atravesando".





"Estoy seguro de que no le hubiéramos dado superpoderes al jefe de Gabinete, porque nuestro gobierno se autolimitó y redujo la posibilidad de reasignar partidas presupuestarias, primero hasta el 7,5% y luego hasta el 5% del Presupuesto", apuntó el diputado radical.









En el mismo sentido, señaló: "Sé que no íbamos a hacer lo que hizo el Secretario de Derechos Humanos de presentarse como amicus curiae para soltar a Ricardo Jaime. Sé que no hubiéramos aprovechado la pandemia para que (Amado) Boudou, que se robó media Argentina, descanse en su casa cómodamente. Sé que no hubiéramos retirado las querellas en las causas Hotesur y Los Sauces".





Poco más tarde, el PRO emitió un comunicado de estilo similar titulado "Un ejercicio de historia contrafáctica: Mauricio Macri y la pandemia", firmado por Bullrich, los vicepresidentes del partido Federico Angelini y Laura Rodríguez Machado, y el jefe del bloque de diputados, Cristian Ritondo.





"Más allá de que la frase es una provocación, que no contribuye al diálogo político que el propio Gobierno dice impulsar, queremos responderla con una lista de cosas que sí creemos que habrían ocurrido (o no habrían ocurrido) en un segundo mandato de Mauricio Macri", anticiparon.





A continuación realizaron una lista en la que aseguraron que, ante la pandemia de coronavirus, la gestión de Macri "habría confiado más que nunca en la responsabilidad de los argentinos y menos en la imposición estatal".









"Habría advertido los efectos del aislamiento estricto sobre otras patologías de la salud y sobre el empleo y el trabajo de los argentinos, y habría encontrado maneras de encontrar un equilibrio más temprano", agregaron.





En el listado afirmaron además que "no habría aprovechado la pandemia para debilitar instituciones, eludir el control del Congreso y buscar la impunidad o la libertad de delincuentes condenados" y que "habría seguido desde el principio la recomendación internacional de salir a buscar el virus con más testeos, para rastrear y aislar posibles focos de contagio y no tener la cuarentena más larga del mundo".





"Su jefe de Gabinete seguramente habría ido a rendir cuentas al Congreso todos los meses, como hizo Marcos Peña en sus cuatro años en el cargo. Cafiero todavía no lo hizo nunca", agregaron las autoridades del PRO.





Y por último, indicaron que la gestión de Juntos por el Cambio "habría tenido una oposición mucho menos constructiva que la actual, que apoyó las medidas duras cuando fueron necesarias".





"No es improbable que el kirchnerismo en la oposición hubiera boicoteado los esfuerzos del Gobierno nacional y los provinciales para contener la pandemia y diseñar un plan de salida", agregó el comunicado.