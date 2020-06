= Foto: WEB =





MIRÁ EL VIDEO Los hechos se produjeron en una perfumería, ubicada en Corrientes y Scalabrini Ortíz. Un segundo estallido sorprendió mientras levantaban lesionados. Hay seis internados y uno está grave.









Un incendio seguido de una explosión se produjo este martes en un local de una importante cadena de perfumerías que funciona en la planta baja de un edificio del barrio porteño de Villa Crespo y dejó como saldo dos bomberos de la Ciudad fallecidos y otros seis internados, uno de ellos en muy grave estado.





Fuentes policiales informaron a NA que el hecho se produjo en la Avenida Corrientes al 5200, hasta donde se desplazó personal de la Estación 6ta de Bomberos de la Ciudad por un incendio que se inició en el subsuelo, sobre montículos de mercadería en una extensión.





Allí hubo una explosión y los bomberos trabajaron en el apagado de las llamas, al tiempo que arribó al lugar la Brigada de Emergencias Especiales (BEE) por hallarse productos combustibles en el comercio.





Asimismo llegaron el personal de la Policía de la Ciudad y del SAME, cuyo director Alberto Crescenti estaba en el lugar y resultó aturdido con el estruendo de una segunda explosión que también generó la muerte de los dos bomberos.





Crescenti explicó lo ocurrido: "La primera explosión dejó varios bomberos heridos y en la segunda explosión, lamentablemente los dos primeros que entraron perdieron la vida".





Los dos fallecidos son el comandante director Ariel Gastón Vázquez, de la Compañía de Planeamiento Desarrollo y RRHH de Bomberos de la Ciudad, y el subcomisario Maximiliano Firma Paz de la Estación VI Villa Crespo.









Los seis heridos fueron trasladados a hospitales de la zona y luego al Churruca, mientras que hubo otros ocho bomberos y un efectivo de la Policía de la Ciudad que fueron atendidos por el SAME en el lugar.





El comisario inspector Walter Cáseres de la Zona II fue trasladado herido en helicóptero al hospital Churruca y se encuentra con politraumatismos varios en terapia intensiva, mientras que el oficial mayor Rubén Balsamo fue trasladado al Hospital Durand y era inminente su traslado al Hospital Churruca.





En el lugar se mantuvo cortada al tránsito la avenida Corrientes, en su intersección con la avenida Scalabrini Ortíz.





El jefe de Bomberos de la Ciudad, Juan Carlos Moriconi, indicó que están "en la última instancia y la situación está controlada", por lo que esperan "poder entrar a la zona de impacto" para realizar las pericias correspondientes.





"Hubo una primera explosión más chica donde hubo tres bomberos heridos, después se aplacó e ingresaron nuevamente para apagar el fuego y se produjo la segunda explosión y más fuerte, ahí fue el derrumbe", precisó Moriconi.





= Foto: WEB =





Sobre las causas que generaron la explosión y el incendio, el jefe de Bomberos de la Ciudad señaló: "Hasta que no hagamos la pericia no se puede decir nada. Pueden ser muchas causas, pero dar una causa sin determinar bien lo que pasó no tiene sentido".





Respecto a los dos fallecidos, indicó: "Eran dos bomberos de mucha experiencia, excelentes bomberos y los vamos a llevar en el corazón. Son las cosas con las que nos exponemos diariamente. Es nuestro trabajo, siempre está Dios con nosotros, esta vez no estuvo".





Siete dotaciones de bomberos trabajaron en el lugar para controlar las llamas.





= Foto: WEB =