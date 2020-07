Durante la tarde del feriado hubo manifestaciones en distintas ciudades en rechazo del Presidente y la cuarentena. Trabajadores aceiteros de Rosario apoyaron la intervención de Vicentin. En Santa Rosa también hubo movilización.

En una jornada de protesta que no estuvo exenta de incidentes, miles de ciudadanos se concentraron en las principales ciudades del país y realizaron "banderazos" contra el Gobierno y la cuarentena.





La marcha en el Obelisco, que estuvo acompañada por una extensa caravana de autos, quedó empañada por violentos incidentes provocados por agresores que increparon a cronistas y dañaron con golpes al móvil de televisión, en tanto que se registraron enfrentamientos a golpes de puño entre grupos de manifestantes.





En la Ciudad de Buenos Aires las concentraciones, que fueron previamente convocadas por redes sociales en coincidencia con la fecha patria del 9 de Julio, se replicaron en el barrio de Belgrano (en la tradicional esquina de Cabildo y Juramento) y frente a la Quinta Residencial de Olivos, en tanto que hubieron nutridos "banderazos" y caravanas en Córdoba, Mendoza, Mar del Plata, Tucumán, Santa Fe y Rosario.

Con una caravana de autos de más de 3 cuadras de extensión a las 16:15 comenzó la protesta contra el gobierno nacional por la expropiación de la cerealera Vicentín y por los últimos sucesos que ponen en cuestión a la justicia: el asesinato del ex secretario de Cristina Fernández Fabián Gutiérrez y la excarcelación del empresario Lázaro Báez.

Bajo la convocatoria «banderazo por la libertad», sectores vinculados a la alianza Cambiemos, marcharon en el marco del 9 de julio en defensa de la propiedad privada, como lo hicieron el 20 de junio pasado.

Así, referentes del macrismo, la patronal agropecuaria, sectores del radicalismo e independientes, circularon por las calles céntricas de la capital pampeana.

De la caravana participan los diputados provinciales de Propuesta Federal, Martín Ardohain, Matías Traba, Laura Trapaglia





Al igual que el 20 de junio pasado, también estuvo el exdiputado provincial Maximiliano Aliaga, representante del macrismo en La Pampa.

Otro ex funcionario que se sumó a la caravana opositora es el empresario Luis Bertone, quien supo estar a cargo de la delegación local del Ministerio de Trabajo.

También se pudo ver al presidente del PRO La Pampa, Enrique Juan, al diputado por el MoFePa Héctor Tito Fazzini, entre otros dirigentes de la oposición.





Los Reclamos El menú de reclamos que llevó a los distintos grupos de manifestantes a romper el aislamiento obligatorio, y en muchos casos, a incumplir con el distanciamiento social cuando el país se acerca al pico de contagios, fue variopinto, mezclándose el pedido para terminar la cuarentena, el repudio a la liberación de Lázaro Báez y de dirigentes kirchneristas que estaban presos, el rechazo a la intervención de Vicentin y un cúmulo de consignas más abstractas contra la corrupción, contra "el comunismo" y a favor de "las libertades y la República".

La heterogeneidad de los reclamos, y el carácter difuso de la convocatoria, hizo que en las distintas plazas donde se llevaron a cabo los banderazos se aglutinara gente de lo más diversa, desde adultos mayores, pasando por jóvenes libertarios, militantes nacionalistas, hasta manifestantes anticuarentena, todos unidos por su oposición al Gobierno de Alberto Fernández.

Las escenas de mayor tensión violencia se vivieron en el Obelisco porteño, donde además de los combates cuerpo a cuerpo, que finalizaron con personas con cortes en la cara y sangre, se arrojaron objetos contundentes, como palos y piedras, según pudieron registrar las cámaras de televisión presentes en el lugar.

"Devuelvan lo robado", "No somos Venezuela", "Ladrones" fueron algunas de las frases que se repitieron con intensidad a lo largo de la tarde.



La contracara de estas movilizaciones fue una manifestación de menor escala que tuvo lugar más temprano en la ciudad de Rosario convocado por sectores gremiales de Santa Fe afines al Gobierno a favor de la intervención de Vicentin.Así, trabajadores de Vicentin y el sindicato de aceiteros movilizaron al monumento a la Bandera en Rosario en defensa de las fuentes de trabajo y a favor de la intervención y expropiación de la Cerealera.“Nosotros queremos visibilizar nuestra posición. Estamos a favor de la intervención” dijo Daniel Yofra, secretario general de la Federación Aceitera, en comunicación con Caími a las 6 . “No queremos que se apoye a empresarios que han estafado nuestro país” agregó.Yofra aclaró que la marcha de hoy será respetando todas la distancia social y los protocolos por el coronavirus. “Es momento de salir, con todos los cuidados necesarios, y expresar que en algunos lugares apoyan a empresarios corruptos” dijo el secretario de Aceiteros.PUBLICIDAD“Estasmos esperando que el gobierno avance sobre Vicentín. Queremos un país distinto y no para pocos como querían estos corruptos” sostuvo Yofre. “Lo que pasó con Vicentín no tiene que quedar impune. Los dueños de Vicentín son unos atorrantes, están acostumbrados a que siempre le estaticen la deuda” agregó.Por su parte, el intendente de Avellaneda, Dionisio Scarpin, convocó a una contra marcha en rechazo a la intervención. “Scarpin no habla con los trabajadores. El año pasado despidieron a 60 trabajadores y el intendente nunca llamó a las familias. A algunos políticos sólo les interesa que le lleguen las cuotas a fin de mes” denunció Yofre.“Los trabajadores apoyamos la intervención y la expropiación. Queremos que se investiguen las irregularidades en Vicentin” dijo Marco Pozzi, delegado de Cargill en comunicación con La Mañana . “De lo que pase con Vicentin depende el trabajo y el modelo de país que queremos los trabajadores” agregó.