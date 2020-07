= Foto: WEB =





Lo confirmó en su cuenta de Twitter. "Estoy bien y trabajaré desde mi aislamiento", sostuvo. También está contagiado de Covid-19 el dirigente venezolano Diosdado Cabello.





La situación sanitaria en Bolivia empeoró con una nueva cifra récord de contagiados de coronavirus, los hospitales de las principales ciudades en estado de emergencia por falta de recursos, la aparición de los primeros brotes en cárceles y el anuncio de la presidenta, Jeanine Áñez, de que está infectada y en cuarentena.





"Junto con todo mi equipo hemos estado trabajando por las familias bolivianas todo este tiempo y, dado que esta semana muchos de ellos dieron positivo al coronavirus, me hice la prueba y también ha dado positiva", contó Áñez en un video difundido en sus redes sociales.





"Voy a estar en cuarentena durante unos 14 días hasta que me haga una nueva prueba para ver cómo estoy. Me siento bien, me siento fuerte y voy a seguir trabajando de manera virtual desde mi aislamiento", agregó desde lo que parece ser su residencia.

He dado positivo a Covid19, estoy bien, trabajaré desde mi aislamiento. Juntos, vamos a salir adelante. pic.twitter.com/oA4YVYlZFa July 9, 2020

