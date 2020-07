Durante la madrugada del pasado miércoles 8 de julio, uno o más desconocidos ingresaron a la sede de la entidad y tras dejar varios lugares revueltos se llevaron cien mil pesos en efectivo, algunos cheques y una suma de «cambio» no establecida que estaba en la caja y había quedado para «cambio».

Agregaron que no descartan que el ingreso en horas de la madrugada al edificio haya tenido otros fines y se toparon con un monto de dinero que no debía estar en ese lugar.





Sin embargo ni siquiera intentaron acceder a las dos cajas de seguridad que la entidad tiene en el lugar y que contenían, dijo el presidente, una suma de alrededor de medio millón de pesos.





El dirigente relató que en la noche del martes, y luego de una reunión de consejo de administración, guardó la recaudación del «Pampa Pagos» que funciona en la entidad y no se percató que estaba la suma sustraída, «tal vez porque estaba en billetes de mil pesos y no hacía mucho bulto no la vi», indicó y agregó: «Quedó encima de mi escritorio, envuelta y mezclada con otros papeles.