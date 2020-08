= Foto: WEB =





El excampeón mundial argentino venció al español José Miguel Fandiño en el séptimo round de una pelea celebrada en el estadio El Malecón de Torrelavega. "Hasta el título mundial no paro", aseguró.





Seis años después de haber anunciado su retiro, el argentino Sergio "Maravilla" Martínez, excampeón mundial de los medianos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), retornó al profesionalismo con una victoria por nocaut técnico sobre el asturiano José Miguel Fandiño, en la ciudad española de Torrelavega.





PUBLICIDAD







El combate, a 10 rounds y pactado en 73,500 kilos, fueel principal de una cartelera que fue transmitidapor la señal de cable TNT Sports y que es organizada por el propio Martínez con su empresa MaravillaBoxPormotions.





Como alguna vez lo hicieron Ray Leonard, Muhammad Ali y George Foreman, y en la actualidad lo hacen Mike Tyson y Roy Jones, el pugilista argentino desafía la vieja frase del mítico Jack Dempsey del "Nunca se vuelve" y retorna para "saber si eso es verdad en estos tiempos", como le aseguró ayer a Télam desde España.





La última pelea oficial del excampeón mundial superwelter y mediano fue el 6 de junio de 2014 con una dura derrota ante el puertorriqueño Miguel Angel Cotto, quien lo venció por nocaut técnico en 10 rounds en el celebre Madison Square Garden de Nueva York.





"Me siento extraordinariamente fuerte" confió Martínez en la nota y agregó que "tengo 45 años bien puestos. En los entrenamientos he tenido una mejoría brutal. La respuesta física y mental está a la altura del más alto de los niveles, por encima de mis últimos tres combates, incluido el de Chávez Júnior, por supuesto".





PUBLICIDAD







El desafío de "vencer al tiempo" y volver a tener una pelea mundialista son la motivación que llevó al pugilista oriundo de Quilmes a concretar un retorno que quiso intentar hace dos años y quedó en la nada.





"Hasta el título mundial no paro, esto es el comienzo de algo muy bonito. Aprendí a disfrutar el camino, que es maravilloso, le doy las gracias a mi equipo", aseguró, emocionado, Martínez, que en algún momento fue el tercer boxeador del mundo, libra por libra.





"Ya volví al ring, ahora necesito consolidarme para sentirme seguro y estar a tres o cuatro combates de ir por el título mundial", agregó.





"No me olvidó de todo lo malo que pasé, fue durísimo. Me puse a entrenar, estaba listo para hacer diez asaltos, pero por suerte los golpes al cuerpo hicieron mella y se cayó", completó, todavía arriba del ring.





PUBLICIDAD







El boxeador argentino, dueño de un carisma que lo distingue arriba y abajo del ring, cerró su campaña hace seis años con un palmarés de 51 triunfos (28 por la vía rápida), dos empates y tres derrotas, y con rutilantes nombres entre sus vencidos, como Antonio Margarito, Kermit Cintron, Kelly Pavlik, Paul Williams, Julio César Chávez junior y el mencionado Cotto.





En el rincón de "Maravilla" estarán Tinín Rodríguez, Jaime Lera y Raquel Bordons (Raúl Paniagua no pudo viajar desde la Argentina por las restricciones para mitigar los efectos de la pandemia de coronavirus).





PUBLICIDAD







Fandiño, de 36 años y apodado "El Traumatólogo" tiene un récord de 15 victorias (8 KO) y 6 derrotas. Ostenta el título iberoamericano superwélter de la Organización Internacional de Boxeo (IBO), una entidad de segundo orden. Lo obtuvo tras vencer por KO noviembre de 2019 a su compatriota Sergio Fernández.





Unos 1.000 los aficionados podrán asistir a la velada, de acuerdo a las restricciones señaladas por los protocolos sanitarios de la pandemia y habrá además otros seis combates,





Entre los más relevantes el invicto español Sergio García (31-0-0), campeón europeo superwélter, enfrentará al nicaragüense Pablo Mendoza (9-4-0), en una pelea pactada en 73 kilos; el liviano vasco Jon Fernández (21-1-0) lo hará con el español Rubén Rodríguez (8-5-1) y el pluma valenciano Kiko Martínez (40-9-2) se medirá con el mexicano Noé Martínez Raygoza (23-10-2).