"Algunos me recomendaban que la economía no se frene y que deje frenar la sociedad, que se caigan los que se tengan que caer, que se enfermen los que se tengan que enfermar, y que mueran los que tengan que morir", enfatizó el Presidente.

El presidente Alberto Fernández hizo referencia nuevamente este lunes a que Mauricio Macri le dijo que había que privilegiar la economía antes que la vida de los argentinos al inicio de la cuarentena, luego de que el ex mandatario saliera a desmentirlo y se generara una fuerte polémica.

Luego de decir que el ex Presidente lo llamó cuando anunció la cuarentena y le dijo "que mueran los que tienen que morir" por la economía, mencionó ideas similares en un acto. El líder del Pro lo había desmentido

En ese marco, Fernández afirmó: "Poco a poco y sin olvidarnos de que el riesgo de la pandemia no ha terminado, vamos a ir volviendo a lo que cotidianamente hacíamos".

"Cuando miro los resultados de la economía y veo que el salario real de un trabajador cayó en la pandemia, pero cayó a la mitad de lo que cayó el año anterior, cuando sin pandemia gobernaban como gobernaban, digo ´no me equivoqué´. Era mejor hacer lo que hicimos", remarcó.





"Volvimos después de cuatro años de los que no quiero hablar, por momentos no quisiera ni acordarme, pero además volvimos para ser mejores, y estamos siendo mejores con cada una de estas cosas", manifestó.





Telecomunicaciones como servicio esencial

Durante otro tramo de su discurso, Fernández defendió la decisión de convertir la telefonía celular y fija, la TV por cable e internet en servicios esenciales: "Es para que las empresas no dispongan de la noche a la mañana aumentar el costo".





"Me propusieron que vuelvan a clases, pero es poner en riesgo la salud de los chicos. La solución no es que vuelvan a clases, sino que los servicios públicos lleguen a todos", destacó el Presidente en referencia al pedido del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de reabrir las escuelas para los chicos que no tienen acceso a computadoras e internet.





Al referirse a la inseguridad, consideró que "la calle es de todos y merecemos vivirla con tranquilidad", por lo que el Gobierno busca que los argentinos "viajen con seguridad, que no teman, que sientan que el Estado los está cuidando y los está preservando de que nadie los ataque".









"Estamos trabajando para que más de 3.000 estaciones de ómnibus tengan botón antipánico y cámaras de seguridad. Para que nadie que transite la calle tenga miedo de ser atacado o asaltado", detalló.





Por último, pidió a los argentinos que "no los desalienten, que cuando los inviten a bajar los brazos y les digan que su libertad está en riesgo, sepan que tienen un Gobierno que lucha por la dignidad y por la fortaleza de cada uno y cada una de ustedes".





El Presidente estuvo acompañado por los ministros Mario Meoni (Transporte) y Eduardo "Wado" De Pedro (Interior); el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello; y los intendentes Federico Achával (Pilar) y Diego Valenzuela (Tres de Febrero).