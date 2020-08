En un momento determinado,aparentemente el conductor del rodado se cruzó de carril para intentar sobrepasar a un camión.

Sin embargo, en dirección contraria venía otro camión. El transportista, al advertir la motocicleta, frenó e intentó «tirarse a la banquina», acción que también realizó el motociclista. Por estos motivos, colisionaron de frente sobre la orilla de la cinta asfáltica.

El conductor del rodado perdió la vida en el acto, mientras que el camionero, un transportista que que justo pasaba por la provincia, frenó a unos cien metros y tuvo que ser asistido por encontrarse en estado de shock.

PUBLICIDAD

A su vez, explicaron que «el punto de impacto está en la contramano, es decir que él (por el motociclista) estaba circulando en contramano con doble línea amarilla».





«Aparentemente habría otro camión, que todavía no lo pudimos localizar porque evidentemente nunca se enteró de lo que pasó. No se sabe si no lo advirtió, pero el camión siguió y a esa personas no la identificamos aún», agregaron.









PUBLICIDAD













De todas maneras, continuaron, «está claro el punto de impacto y donde ocurre el siniestro, por lo menos es lo que la AIC relevó en el lugar del hecho».