A través de sus abogados le pidió a la emprendedora chilena, Yohanna Agurto que retire su imagen y nombre de la miel que comenzó a comercializar porque se quedó sin empleo.













Yohanna Agurto es una chilena que en febrero quedó sin trabajo y decidió comercializar algunos frascos de miel que tenía guardado. Fue su novio quien le sugirió el particular nombre que le trajo algunos problemas.





Colocaron etiquetas a los frascos con la imagen del actor australiano- estadounidense, Mel Gibson y el nombre "Miel Gibson". A los pocos días el producto era furor más allá del círculo de la pareja y se viralizó por las redes sociales.





Ya queridos... estamos organizando las entregas del día de hoy. Cuantas mieles van a querer? @Miel_Gibson_ solo para ❤️ valientes pic.twitter.com/dNZCd5nsx9 — Miel Gibson🍯🐝 OFICIAL (@Miel_Gibson_) July 28, 2020









"Comenzó a trascender el nombre y llegó a los abogados del actor que me enviaron un correo electrónico diciendo que no tenía autorización para usar su nombre e imagen y/o semejanza. Me dijeron que tenía 48 horas para desistir de comercializar los productos", contó a Cadena 3 desde Chile la emprendedora.









Pero se asesoraron y argumentaron que desde Estados Unidos "podían apelar con la imagen, pero no con el nombre", explicó sobre la decisión de modificar las etiquetas que ya no llevan el rostro del protagonista de "Corazón Valiente".

















"Esto era una humorada, en ningún caso era sacar provecho por el actor, pero entendí que lo que hice no correspondía, por lo tanto bajé la imagen", confesó.





Sin embargo, la idea del novio de Yohanna funcionó como un "Arma mortal" que dio sus "Señales" y convirtió al producto en un "Patriota". "Estamos vendiendo muchísimo más de antes. El producto se instaló por la calidad", contó entusiasmada.