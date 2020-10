La consigna principal que expresaron varios de los manifestantes fue el "apoyo al Gobierno", además de la celebración de la fecha histórica del peronismo y, en suma, la movilización buscó mostrar en la calle el poder de movilización de quienes respaldan la gestión del presidente Alberto Fernández, ante las marchas opositoras de los últimos meses.





"Queremos transmitirle con esto el respaldo al Gobierno en conjunto. Queremos responderle y demostrarle el apoyo que tiene de la inmensa mayoría de los trabajadores, que están pasando necesidades difíciles pero que no dejan de reconocer el esfuerzo que está haciendo el Gobierno para salir de la situación que nos dejó el Gobierno anterior y que a la que nos llevó la pandemia", sostuvo Moyano.





En conferencia de prensa en la sede de SMATA, el dirigente gremial remarcó que la "caravana de la lealtad" fue ideada por las organizaciones que nuclean a los trabajadores de actividades esenciales.









Moyano señaló que "todo lo que se haga en función de reconocer y abrazar aún más la causa del peronismo es importante", en alusión a los distintos actos realizados por el aniversario número 75 del nacimiento del movimiento justicialista.





"Nosotros sabemos, el laburante sabe cómo actuar en este momento, cuidar los protocolos que ha decidido el Gobierno", indicó el líder camionero, en alusión a la posibilidad de contagios de coronavirus.





Asimismo, el camionero cuestionó las protestas opositoras que se registraron en los últimos meses: "Las marchas esas, cuando salen las señoras bien alimentadas, con sus buenas ropas, a decir lo que dicen... No le veo mucho sentido. Ni siquiera me llama la atención, porque son tan absurdas las cosas que dicen y plantean".





Finalmente, Moyano rechazó los dichos del ex presidente Mauricio Macri y afirmó que "habla como si acá no hubiera pasado nada, como si él no hubiera estado".





"Da vergüenza escuchar y ver de la forma en que se expresa, desconociendo, ignorando o tratando de ocultar el desastre que hizo en esos cuatro años. Más que aclarar, oscurece", concluyó.





