La Pulga resignó el premio FIFA The Best al Mejor Jugador del Mundo en manos del goleador polaco, de fantástica temporada en el Bayern Munich. Hubo un homenaje a Maradona en la ceremonia.









El delantero, de 32 años, se transformó en el segundo futbolista capaz de terciar en el reinado de Messi y el portugués Cristiano Ronaldo -el otro integrante de la terna final-, después del croata Luka Módric, ganador del trofeo en 2018.





Messi buscaba su séptimo reconocimiento como mejor futbolista de la FIFA, tras el Balón de Oro obtenido en 2009, 2010, 2011, 2012 y 2015 (también entregado por la revista France Football) y el The Best que logró el año pasado.





Sin títulos oficiales con su club, Barcelona, este año, el argentino quedó relegado por el 9 del Bayern Múnich, que redondeó un admirable palmarés en el año de la pandemia del coronavirus.





Lewandowski, primer futbolista polaco de la historia en ser galardonado como el mejor del mundo en una temporada, fue campeón este año de la Liga de Campeones de la UEFA, Bundesliga, la Copa de Alemania, la Supercopa alemana y la Supercopa de la UEFA.





También se consagró máximo goleador de la Champions, de la Bundesliga (por tercer año consecutivo) y la Copa de Alemania (por cuarta vez seguida. Ganó el premio al mejor jugador del año en Alemania y Europa.





El polaco recibió la estatuilla de manos del presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, como cierre de una ceremonia desarrollada a distancia desde la sede del organismo en Zúrich, con la conducción de la periodista británica Reshmin Chowdhury y el exfutbolista neerlandés Ruud Gullit.





En el proceso de votación, compuesto por capitanes y entrenadores de seleccionados nacionales, más un cuerpo de periodistas especializados, Lewandowski obtuvo 52 puntos contra 38 de Cristiano Ronaldo y 35 de Messi.





El otro argentino que competió esta tarde en la gala de la FIFA fue el DT Marcelo Bielsa, relegado en la terna por el alemán Jürgen Klopp, que obtuvo el trofeo por segundo año consecutivo.





El técnico del Liverpool inglés se transformó en el primer entrenador en ganarlo dos veces, ya que en 2019 lo había hecho por delante del español Josep Guardiola y el argentino Mauricio Pochettino.





Maradona fue homenajeado

Diego fue homenajeado en la entrega del premio "The Best" con un video y un discurso de sus ex compañeros Sergio Goycochea y el italiano Ciro Ferrara, quien estuvo en el Napoli junto al "Diez".





Las imágenes del emotivo video mostraron goles y jugadas emblemáticas de Maradona, además del momento en el que levantó la Copa del Mundo en México 1986.





Luego, el ex arquero Sergio Goycochea expresó: "Es difícil explicar lo que significaba. En aquellos lugares en los que el fútbol no es el primer deporte, uno llega y dice que es de Argentina y enseguida te dicen Maradona".





En esa línea, continuó: "Diego transformó la camiseta de la selección en una bandera, en un emblema, nos dio apellido. Fue el mejor embajador que tuvimos, significó alegría y esperanza, se animó a todo. Tuvo la oportunidad de que muchos artistas les dedicaran canciones y en Argentina, a diferencia de muchos ídolos que tenemos, fue admirado y amado".





"Yo era amigo de Diego, fue un líder natural dentro del vestuario. La gran familia del fútbol sabe de lo que hablo, era el que asumía las presiones, el que las descontracturaba. Él nos transmitió el amor a la camiseta argentina y cuando tu líder hace eso, vos vas detrás".





Por su parte, Ciro Ferrara, quien compartió plantel con Diego en su exitoso paso por tierras italianas, manifestó: "Estoy muy emocionado, fui el único jugador del Napoli que vivió toda su vida en la ciudad. Nuestra relación se mantuvo después de que jugamos juntos, fue un gran hombre, un gran líder. Él decía que era un jugador normal, pero si él era normal, ¿nosotros qué tipo de jugador fuimos?".





"Diego llegó en 1984 y yo jugaba en las juveniles, nunca me imaginaba que después jugaría con él y estaría compartiendo vestuario", rememoró Ferrara.





Y concluyó: "Estoy orgulloso de estar en las páginas de su romance con el Napoli. Siempre fue un gran líder y para nosotros representó una revolución cuando llegó, cambió el campeonato y de repente empezamos a ser protagonistas".





