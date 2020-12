= Foto Arch.: WEB =

El líder de Consenso Federal criticó "el fracaso de las políticas populistas por un lado, o de ajuste por el otro" y señaló que a partir de 2021 se debe impulsar "la creación de trabajo privado".









El ex ministro de Economía y ex candidato presidencial reapareció con una carta abierta publicada en Twitter bajo el título "Llegó la hora. No más excusas", en la que advirtió que "la acumulación de 10 años de estancamiento, incluso retroceso económico y la pandemia, han puesto a los argentinos todos en una difícil encrucijada".









"El fracaso de las políticas populistas por un lado, o de ajuste por el otro, más la parálisis derivada de la pandemia, han llevado la realidad socioeconómica a niveles insostenibles", apuntó el dirigente, al tiempo que enumeró una serie de medidas que, a su juicio, deben tomarse a partir del año próximo.