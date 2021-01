= Foto: WEB =





Falleció el pasado 30 de diciembre tras una larga lucha contra el cáncer. Sus compañeros de televisión lo recordaron cálidamente.





Carlos López saltó a la fama en el programa "Policías en acción" y desarrolló su personaje en el ciclo de Beto Casella. Desde entonces, pasó a ser Charly de "Bendita".





PUBLICIDAD









La noticia de su muerte transcendió durante el sábado e impactó sorpresivamente a sus ex compañeros y al público del programa.

















Edith Hermida, panelista del ciclo y conductora eventual, expresó su tristeza: "Me apenó mucho la noticia. Hace tiempo que no tenía contacto con él y no estaba al tanto de su enfermedad", dijo.





"Lo recuerdo con mucho cariño, muy afectuoso, muy divertido. Y hablaba mucho, así como lo veíamos en cámara era cuando no estábamos al aire", cerró la conductora.





PUBLICIDAD









"En este momento sólo puedo recordar mi última charla en maquillaje. Yo no estaba pasando un buen momento y él solo tenía palabras de aliento, contención y un abrazo hermoso lleno de fuerza que realmente no me voy a olvidar más", contó Lola Cordero, otras de sus compañeras, tras enterarse de la noticia.













"Charly" se había recibido primero de enfermero y luego realizó el curso de neuroasistente orientado a la tercera edad y especializado en Alzheimer y Parkinson.