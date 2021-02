El Presidente dijo que cuando desde su Gobierno sostienen que "hay que revisar todo, los profetas del odio dicen que nos queremos enfrentar con el campo, y no es así".

"Cuando digo que quiero preservar la mesa de los argentinos ellos leen 'promueven una nueva pelea con el campo'. Cuando uno dice 'queremos revisar la ley de biocombustibles' ellos leen 'quieren terminar con los biocombustibles´", afirmó el mandatario al encabezar en la provincia de Tucumán un encuentro entre funcionarios nacionales, representantes empresariales y sindicales del norte argentino.

Fernández recordó que apenas comenzada su gestión, cuando se estaba "encendiendo la economía", llegó una pandemia de coronavirus que debió afrontarse con un "sistema de salud que había sido abandonado por los que gobernaron antes, que habían eliminado el Ministerio de Salud, que habían dejado vencer vacunas".

El mandatario señaló que, aún en ese escenario, se volvió a "poner en marcha la economía" y afirmó que "en el ultimo trimestre" se empezó "a notar una recuperación clara".





También dijo que "el problema es mucho más grave aún" cuando se trata de la industria de los alimentos.





"No podemos seguir con las mismas lógicas de siempre. Me criticaron porque lleno mis discursos de demandas morales: la política es moral y ética, y apelo a la moral y a la ética de los argentinos para que entiendan que no podemos caer en el mismo problema que siempre nos ha complicado", añadió.









Sostuvo, además, que hay que "garantizar que los precios internacionales no se vuelvan en desmedro de los argentinos" y subrayó que no quiere "ejercer la espada del poder".





El Jefe de Estado, por otro lado, destacó "gran inversión" que se realizó en el norte argentino en el sector de los biocombustibles y consideró necesario "preservarla", haciendo que funcione mejor, produzca más y genere más empleo, al ofrecer una definición sobre el futuro de esa industia.





"El norte no tiene que preocuparse por qué va a pasar con el biodiesel o el bioetanol; allí ha habido una inversión muy grande y lo que hay que hacer es preservar esa inversión", resaltó el mandatario al abordar en su visita a Tucumán uno de los temas que preocupa al sector industrial del noroeste argentino, como lo es la producción de bioetanol a base de caña de azúcar.





Por último, aludió a las críticas que soportó el Gobierno por parte de quienes desconfiaban de la utilidad de la vacuna Sputnik V y al cambio de postura que mostraron esos sectores cuando se comprobó, en ámbitos científicos, que el producto ruso tiene una eficacia de más del 91 por ciento en el combate contra el coronavirus.









"Hace 20 días me acusaron de envenenar a la gente y ahora me piden veneno para todos los argentinos", ironizó el jefe de Estado durante una visita a Tucumán, al referirse a las controversias que se generaron desde sectores de la oposición en torno a la adquisición de la Sputnik V.