MIRÁ EL VIDEO El Ciclón, con un doblete del paraguayo Oscar Romero y un gol de Alexander Díaz, derrotó sin sobresaltos al equipo de la Primera D, en el Minella de Mar del Plata y se instaló en los 16avos de final del certamen federal.









El "Ciclón" se puso en ventaja con un gol del delantero juvenil Alexander Díaz, a los 7 minutos del primer tiempo, luego de un grosero error del arquero Ignacio Díaz Peyrous, que después se redimió con una gran atajada para impedir que el paraguayo Óscar Romero estire la diferencia a los 26, con un cabezazo a quemarropa desde adentro del área chica.





No obstante, en el complemento Óscar tuvo revancha y fue el autor de los otros dos tantos de los dirigidos por Diego Dabove, a los 9 y 34 minutos, tras un centro de Gabriel Rojas en el primero y al capturar un rebote y enviar la pelota hacia la red en el segundo.





Con este resultado, el elenco de Boedo se medirá en la próxima instancia del torneo con el ganador del encuentro que disputarán Defensa y Justicia y Estudiantes de Buenos Aires.





San Lorenzo hizo valer la diferencia de categoría en un discreto encuentro en el que no tuvo grandes exigencias y que le sirvió a Dabove para probar a los futbolistas que aún no habían jugado en el semestre, dado que presentó un once alternativo al que le ganó a Arsenal por la Copa de la Liga Profesional.





Sin figuras descollantes pero amparado por el gol tempranero de Díaz, el "Ciclón" no pasó sobresaltos más allá de una clara situación que malogró Lucas Miguens para Liniers a los 11 minutos de la primera parte, al no llegar a empujar el balón que cruzó toda la línea del arco defendido por José Devecchi.





En el complemento, Óscar Romero aprovechó las dos chances que tuvo para ampliar la ventaja y sellar el triunfo del conjunto de Primera División, que terminó levantando el pie del acelerador para esperar el pitazo final y clasificarse a la próxima fase del certamen, donde aguarda por el vencedor del choque entre el "Halcón" y Estudiantes de Buenos Aires.





= SINTESIS =

San Lorenzo: José Devecchi; Andrés Herrera, Fabricio Coloccini, Alejandro Donatti, Gabriel Rojas; Lucas Menossi, Manuel Insaurralde, Óscar Romero; Ángel Romero, Alexander Díaz y Franco Troyansky. DT: Diego Dabove.





Liniers: Ignacio Díaz Peyrous; Rodrigo Di Motta, Thiago Monzón, Nahuel Pietrantonio, Bruno Spitale; Ignacio Sallaberry, Marcelo Araujo, Lucas Miguens, Mateo Gridel; Alan González y William Giménez. DT: César Aguirre.