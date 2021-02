= Foto: WEB =





El ex juez de la Corte Suprema de Justicia señaló que la pena al empresario "demuestra que el lawfare sigue operando intacto". "Harán barbaridades y eso causará una reacción pública", declaró.









El jurista afirmó que el lawfare incluye "delitos cometidos por bandas de fiscales y jueces", con "mercenarios de partidos únicos de los medios, espías y policías corruptos".





En este sentido, apuntó que tienen en la mira a líderes populares y que incluye la "estigmatización" de dirigentes y la "proscripción de partidos políticos".





"La condena a Lázaro Báez incluye varios mensajes. No sé si a Cristina (Kirchner) en forma particular, pero obviamente el aparato sigue intacto y operando", expresó en diálogo con El Destape.





Y cuestionó: "¿Hasta dónde va a llegar? No sé. Se sienten omnipotentes. En algún momento van a llegar a hacer barbaridades y eso va a provocar una reacción pública. Si se piensa en eso como táctica, es peligrosa. Habría que hacer algo antes. Es una decisión política”, analizó Zaffaroni.





En ese sentido, aseguró que "algo habrá que hacer", porque si no se hace, "el pueblo saldrá a la calle": "cosa que no me gusta y que habría que evitarlo; esta escalada fundada en una sensación de omnipotencia en base a la falta de cintura política va a producir una pueblada”.





Finalmente, Zaffaroni dijo que el "lawfare" en el país es "protagonizado por una minoría de 20 o 30 personas en puntos estratégicos".





“Al resto quizás le podemos imputar el silencio, que los ensucia a todos, pero una participación activa”, añadió.





El empresario Lázaro Báez fue condenado este miércoles a 12 años de prisión, en el marco de la causa en la que se lo investigó por maniobras lavado de dinero por u$s 55 millones entre 2003 y 2015 conocida como "La ruta del dinero K".