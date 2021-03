= Foto: WEB =





El músico habría perdido la vida de un infarto en medio de un partido de fútbol. Pasó cinco años preso por la tragedia de Cromañón.









En los últimos tiempos, Djerfy fue cantante y guitarrista de la banda “Esas Cosas” y también en “Nuestra Raza”, grupo que formó con Elio Rodrigo Delgado y Juan Alberto Carbone, ambos ex integrantes de Callejeros.





En 2017, Maximiliano Djerfy quedó en libertad condicional por la tragedia de Cromañón donde fallecieron 194 personas.





Siempre sostuvo que la banda fue inocente. "Un par de pinches que pusieron para poner la cara los funcionarios, pero nada que ver, no eran los responsables. Hubo gente que tendría que haber estado ahí que no estuvo en el juicio. Metieron a dos pinches y a ocho perejiles que hacían música", sentenció.





"Cada uno sabe lo que hizo y lo que no hizo, y lo que dijo también, después hay que bancarlo. Pero bueno, hay mucha envidia también, yo en un momento no podía entender cómo nos podían tener tanta envidia después de lo que nos había pasado, no le deseo a ningún pibe que le pase lo que me pasó a mí. Para mí fue terrible porque me desarmó la familia. La pena natural que uno tiene nunca la tuvieron en cuenta. Yo perdí cinco familiares ahí adentro", indicó.