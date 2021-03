Provinciales | Marta Paturlanne: "Hay cosas muy groseras en esta municipalidad, que me las guardé, ahora se atendrán a las consecuencias"

Marta Beatriz Paturlanne, la ex intendenta de Santa Isabel, dialogó hoy con el periodista y abogado Jorge Nemesio y el periodista Eduardo Villada en LU100 Radio Capital AM 1040 FM 102.5, y se refirió a la situación por la que el CD de esa localidad decidió ayer destituirla de su cargo, reunión a la que no se presentó para no "sufrir el escarnio de los violentos del concejo".