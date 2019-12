= Foto: Cadena3 =

Se encontraron dos artefactos incendiarios cerca de la sede de la firma Torres y Liva, ubicada en el macrocentro marplatense. El siniestro obligó la evacuación de 150 personas









Dos artefactos incendiarios fueron encontrados cerca de la distribuidora de Mar del Plata que quedó en ruinas, tras haber sido afectada por un siniestro que se desató el domingo por la noche y exigió la intervención de 11 dotaciones de bomberos, por lo que se investigaba si se trató de un hecho intencional y el intendente Guillermo Montenegro dijo que no se descarta que haya sido "un atentado".









El incendio destruyó la sede de la firma Torres y Liva, ubicada en el macrocentro marplatense y se propagó en edificios linderos, con lo que afectó a cerca de 50 viviendas y obligó a que casi 150 vecinos fueran evacuados.





En el marco de la investigación del hecho, una fuente policial informó que fueron hallados "dos artefactos incendiarios en un poste de luz, muy cerca" de la construcción afectada, "por lo que se abrió la hipótesis de que el incendio haya sido intencional".





A partir de estos nuevos elementos, la investigación que en las primeras horas había quedado en manos de la Fiscalía de Delitos Culposos, a cargo de Rodolfo Moure, bajo la carátula de "incendio culposo", pasará desde el martes a la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6, conducida por el fiscal Juan Pablo Lódola, con el cambio de figura a "incendio doloso", delito que prevé una pena de 3 a 10 años de prisión.













Fuentes cercanas a la investigación aseguraron que hasta que la causa llegue a la UFI 6 en las próximas horas, ambas unidades judiciales trabajaban de manera conjunta, junto a la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) y a la Comisaría 1ra, con jurisdicción en la zona.





Según explicó a Télam uno de los investigadores, los dispositivos hallados son "una especie de mecha con un trapo y un alambre", y las primeras indagaciones apuntaban a determinar si existió "un móvil para un posible atentado" contra la distribuidora o "si el lugar fue elegido al azar".





En esa línea, a lo largo de la jornada se tomaron las primeras declaraciones a personal de la empresa, y bomberos y policías que llegaron en los primeros minutos al incendio.





En ese sentido, el intendente aseguró que la investigación "está en manos de la Justicia", y que la posibilidad de un siniestro intencional "es una de las hipótesis".





"De ser esa la correcta, es grave y estamos frente a un atentado, y tiene que ver con alguien que quiso hacer un daño a una propiedad teniendo en cuenta que lo que había adentro era inflamable y que podía terminar en lo que terminó", dijo.













Montenegro informó en el lugar que existía riesgo de derrumbe y que la situación era "compleja", señaló además que el gobierno comunal trabajaba "con las familias que vivían en el edificio más afectado para ir generando la contención necesaria" y dijo que las tareas continuarán "durante toda la noche y el martes".





A casi 24 horas de iniciado el siniestro, bomberos trataban de controlar un foco que había vuelto a avivarse, según informó en el lugar el titular de Defensa Civil, Rodrigo Goncalvez.





El funcionario señaló además que existía "un riesgo inminente" de que "pueda colapsar" la estructura afectada junto a la distribuidora.





Según los primeros reportes, el incendio afectó a cerca de 150 personas, muchas de las cuales perdieron sus inmuebles y los bienes que tenían en su interior.





Alberto Gabba, jefe de Bomberos, explicó que "en el censo realizado al evacuar a los damnificados de la manzana no se registraron personas ausentes o desaparecidas", aunque "hasta que no se remuevan todos los escombros no se podrá saber si en el incendio hubo alguna víctima fatal".





Cadena3