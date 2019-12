= Foto: APN =

Dirigentes de la Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa fueron recibidos por el gobernador Sergio Ziliotto. Durante más de una hora dialogaron sobre la situación del sector y analizaron posibles acciones conjuntas que tiendan a recuperar la rentabilidad del campo.







El mandatario pampeano ratificó la necesidad de que el Gobierno nacional "instrumente un esquema de retenciones", pero dejó en claro que "deben ser aplicadas bajo un criterio de regionalidad y para ello hay que tener en cuenta la zona, la distancia del puerto y la productividad en términos cualitativos y cuantitativos".





"Todos sabemos que en nuestra Provincia no hay grandes grupos concentrados, son todos pequeños y medianos productores que trabajan la tierra", dijo Ziliotto marcando diferencias con críticas surgidas desde corporaciones económicas, sobre las que señaló: "la gente votó en contra del modelo de concentración y a favor de un esquema distributivo, con conciencia social y por ese camino estamos transitando".





Del encuentro participaron el titular de la cartera de Producción, Ricardo Moralejo y el subsecretario de Asuntos Agrarios, Alexis Benini, en tanto el presidente de la Asociación Agrícola Ganadera, Victor Tapié, concurrió junto a los productores Marcelo Rodríguez, Tomás Álvarez y Adriana Mazzucchi.





Tras la reunión, el Gobernador destacó que el sector "tiene una gran potencialidad y debemos ponerlo al servicio de generar actividad económica y trabajo", y afirmó que "la meta es mantener y recuperar el stock ganadero, siempre teniendo en cuenta la eficientización de los procesos".





En este sentido se analizó la necesidad de "mejorar la eficiencia del sistema productivo para lo cual el Gobierno provincial está dispuesto a implementar beneficios tributarios y crediticios para aquellos productores que demuestren eficiencia. Estamos dispuestos a premiar la eficiencia", subrayó.





Durante el encuentro se habló además sobre la futura implementación de créditos para infraestructura agropecuaria dentro del esquema del programa "Compre Pampeano", como forma de llegar con soluciones a los productores y al mismo tiempo motorizar las economías regionales y locales.





"Esta es parte de la planificación que tenemos para el sector y pretendemos poder seguir nutriéndola con el aporte de todos los productores, porque estamos convencidos que solo a través del trabajo mancomunado podremos seguir haciendo crecer a La Pampa", concluyó el Gobernador.





Victo Tapie

El presidente de la Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa, se refirió a los temas tratados durante el encuentro. "Mantuvimos una reunión institucional para conocernos, fue el primer encuentro con el Gobierno de la Provincia después del cambio de autoridades. Entre los temas abordados se trató la sequía que es algo que nos está preocupando, sobre todo en la zona del oeste de La Pampa donde vemos que está comenzando la venta de vientres que va a afectar sobre manera la producción de terneros del año que viene. Además, se trató lo que fue la cosecha de trigo en el centro y este de la Provincia, y la situación actual de la siembra que se realiza en un momento complicado desde el punto de vista climático, más allá de la coyuntura política que estamos viviendo", indicó.





Tapie, manifestó que las retenciones fueron el eje durante la reunión mantenida. "Fue el tema central en este encuentro, nosotros estamos en defensa del sector agropecuario en la Provincia. Trajimos números para mostrarles cómo afectan las retenciones en todos los cultivos, obviamente que los márgenes hoy a través de la sequía dan negativo, pero si aún con promedios normales de la zona, el margen neto de la producción es muy chiquito con lo cual afecta en gran medida a la producción pampeana.





El Gobernador junto con el ministro se comprometieron a armar un plan para llevar a la Nación, no creen en la retención segmentada pero sí por región. En todo momento les planteamos que no estamos a favor de las retenciones, pero en caso de ser por región nos gustaría sentarnos con ellos para ver de qué se trata y demás, se está armando el proyecto y quedaron en convocarnos cuando esté finalizado para discutirlo. Se trataría de ir más a los márgenes y hasta cierto rinde de diferencia que sea de retención cero y de ahí para arriba, cuanto más se produce, que venga una mayor retención. Insisto, nosotros no estamos de acuerdo con la retención pero estamos abiertos al diálogo y escuchar esta nueva propuesta que va a hacer el Gobierno de La Pampa a Nación".





En relación al anuncio realizado por el gobernador, Sergio Ziliotto, a los créditos brindados por el Banco de La Pampa destinado a productores afectados por la sequía, Tapie indicó: "El gobernador está interesado en la producción, está poniendo a disposición al Banco de La Pampa, si bien están subsidiando las tasas en un 20%, con el CFT (Costo Financiero Total) se van a un 32 o 33% para lo que es la producción todavía sigue siendo alta y creemos que la parte financiera de la Argentina tiene que bajar las tasas, para que la producción sea tentativa y nos empiece a ir mejor a los que producimos que a los que especulan. Esto el Gobernador lo dijo y lo sabe y está totalmente de acuerdo y están haciendo un esfuerzo para bajar las tasas, aún así todavía quedan un poco elevadas con lo que respecta a la producción", concluyó.





