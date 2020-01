Además, la mujer hizo una reconstrucción de cómo fue la infancia de sus hijos dentro de su casa.





"Hubo una denuncia cuando el mayor tenía 12 años y la Policía no hizo nada. Lo conocí hace 28 años y siempre fue violento. Un día me dijo que me iba a matar", indicó, en declaraciones al diario Río Negro.





"La culpa fue de la Policía. Yo les rogaba que se lo llevaran pero no hicieron nada y nos pidieron que vayamos a hacer una denuncia", señaló.









Cadena3