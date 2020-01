= Foto: Sólo Ilustrativa =





Un niño de cuatro años de edad fue salvajemente atacado por un perro en la localidad pampeana de Embajador Martini. Sucedió en horas de la noche del viernes.

Según el medio Infotec, el grave suceso ocurrió en la tarde-noche de este viernes cuando el pequeño de cuatro años jugaba afuera de su casa.





Según el relato de su mamá a dicho medio, uno de los juguetes con los que el pequeño se entretenía se cayó y en ese momento un perro que estaba cerca del lugar advirtió la situación.





Cuando el menor pretendió levantar su juguete, el animal realizó un movimiento brusco con intención de correrlo.





La situación hizo que el niño se asuste y tropiece. Fue en ese momento que el perro mordió al nene a la altura de la cabeza y a centímetros de uno de sus ojos.





Inmediatamente el niño fue trasladado al centro asistencial de la localidad de Embajador Martini. Allí constataron que el menor tenía dos cortes profundos, por lo que debieron coserle las heridas con puntos.





La madre del menor indicó a Infotec que en la mañana de este sábado debieron viajar a General Pico para la colocación de inyecciones relacionadas con la anti rabia y otra de protección y prevención de las infecciones que puede ocasionar la mordedura de un animal.





En cuanto al animal, según el perro no tiene dueño. Según la madre del niño, «ya hace un tiempo se encuentra en el barrio y que varios vecinos les dan de comer», y agregó: «No tiene dueño, nosotros vamos a realizar una exposición para que las autoridades estén al tanto de lo ocurrido. Anoche cuando estábamos en la sala se acercó un efectivo policial para constatar lo que había pasado y ahora vamos a ir a la comisaría a realizar el trámite correspondiente. Si bien el animal no es de ningún vecino en particular hay que controlarlo y más aún si llegase a ser portador de alguna enfermedad» concluyó.





Infotec | La Arena