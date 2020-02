= Foto: WEB =

MIRÁ EL VIDEO El "Halcón" no pudo en Varela con el "Sabalero", que cortó racha de cinco derrotas seguidas, en un deslucido partido entre dos equipos de realidades diferentes, por la 19na. fecha de la Superliga.





Defensa y Justicia y Colón de Santa Fe empataron sin abrir el marcador, en un partido jugado esta tarde en Florencio Varela por la 19na fecha de la Superliga Argentina de Fútbol.





El encuentro se desarrolló en el estadio Norberto Tomaghello, de Defensa, y contó con el arbitraje de Pablo Echavarría.





Los de Varela extendieron su buena racha a seis partidos sin perder, pero no pudieron meterse en la zona de clasificación a la Sudamericana; Colón, comprometido en la pelea por evitar el descenso, cortó una serie de cinco derrotas consecutivas.





En el debut de Hernán Crespo en Florencio Varela (su primer partido fue el empate de visitante con Atlético Tucumán), Defensa y Justicia trató de arrinconar a Colón desde el inicio.





Con un estilo ambicioso que ya lleva varias temporadas, y con el que Crespo también se identifica, el "Halcón" buscó desbordar por las bandas con juego asociado (Botta y Tripicchio por derecha; Cardozo y Piovi por el otro sector), pero no fue preciso en los últimos metros y Lucero y Mainero quedaron aislados.





Y Colón se acomodó al partido propuesto por su rival. Aguantó bien en el fondo, Fritzler y Lértora le dieron orden en el mediocampo y trató de acercarse al arco de Unsaín con pelotazos para el debutante Viatri. El trámite se hizo parejo, sin llegadas de mucho riesgo, y el primer tiempo se fue sin goles.





El segundo tiempo fue similar porque los equipos mantuvieron la actitud. El local yendo, el visitante aguantando y buscando la contra. Pero las imprecisiones se acentuaron y no hubo jugadas de peligro frente a los arcos de Unsaín y Burián.





La paridad no se quebró y el empate, en definitiva, le quedó mejor a Colón, que busca sumar para salir del fondo.





En la próxima jornada, la vigésima, Defensa y Justicia visitará a Estudiantes de La Plata (lunes 17 desde las 19) y Colón recibirá a Racing (viernes 14 a partir de las 21.10).





= SÍNTESIS =

Defensa y Justicia: Ezequiel Unsaín; Nicolás Tripicchio, Héctor Martínez, Juan Rodríguez y Gonzalo Piovi; Rubén Botta, Nelson Acevedo, Marcelo Benítez y Neri Cardozo; Juan Manuel Lucero y Guido Mainero. DT: Hernán Crespo.





Colón: Leonardo Burián; Alex Vigo, Emanuel Olivera, Rafael García y Rafael Delgado; Cristian Bernardi, Matías Fritzler, Federico Lértora y Marcelo Estigarribia; Luis Rodríguez y Lucas Viatri. DT: Diego Osella.





Cambios: en el segundo tiempo, 16m Tomás Chancalay por Bernardi (C), 17m Francisco Pizzini por Mainero (DyJ), 34m Eugenio Isnaldo por Acevedo (DyJ), 38m Wilson Morelo por L. Rodríguez (C), 39m Nicolás Leguizamón por Botta (DyJ), 48m Gonzalo Escobar por Estigarribia (C).

Amonestados: Fritzler, Olivera, Chancalay (C).

Árbitro: Pablo Echavarría.

Cancha: Defensa y Justicia.

