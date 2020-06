= Foto: WEB =

"Hay que terminar con la historia de que CFK me reta y me grita para que haga lo que no quiero", dijo enojado el presidente.









Tras anunciarse la expropiación de Vicentin, Alberto Fernández salió a negar que Cristina Fernández de Kirchner le haya impuesto alguna decisión sobre la cerealera.





"Lo digo públicamente, para terminar de aventar esta historia negra de que Cristina me reta y me pega dos gritos para que haga lo que no quiero hacer. Eso no existe y no permitiría que eso existiera", recalcó.





"Escuché que discutían si fue una decisión de Cristina. No fue así. Lo hablé con el gobernador de Santa Fe (Omar Perotti), y Anabel (Fernández Sagasti) se sumó porque tenía un proyecto de expropiación. Es una decisión de algo que me preocupa a mí porque no estamos hablando de cualquier empresa", explicó a radio Con Vos el presidente.





"Si vos le preguntabas a (Axel) Kicillof o a Santiago Cafiero si Alberto tenía el plan de expropiar Vicentin, te hubieran dicho que no porque no lo hablé con ellos. No lo hablé absolutamente con nadie", agregó.





"Cristina cenó conmigo el jueves. Le dije: 'El fin de semana voy a hacer esto'. Y ahí coincidimos en la mirada. Pero no es algo que yo le estuve preguntando. En ese encuentro aprovechamos también para ordenar la agenda legislativa. Cristina no ha sido una presidenta más: ha dejado gente que la quiere y gente que no, es un personaje.... me sale la palabra 'polémica'", señaló.





"Hay sectores que son muy reactivos a ella. Hay una voluntad de demonizar a Cristina y de perjudicar al Gobierno mostrando a Cristina como lo que no es, ese demonio que no es", completó.