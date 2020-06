El Presidente recibirá, a las 18, a Sergio Nardelli, nieto del fundador de la empresa. Este martes, hablaron por teléfono sobre la intervención y posible expropiación de la agroexportadora.

El presidente Alberto Fernández mantendrá este jueves, a las 18, una reunión cara a cara con Sergio Nardelli, CEO de la agroexportadora Vicentin, compañía que intervino el Gobierno y que se busca expropiar por ley, en medio de fuertes rechazos opositores y del empresariado.

Así lo revelaron durante la tarde de este miércoles las fuentes oficiales consultadas por la agencia NA, aunque no brindaron mayores detalles.

La convocatoria presidencial se da en medio de un importante rechazo del arco político opositor y de gran parte del empresariado que exige al Ejecutivo que de marcha atrás.

En este contexto, el Presidente decidió dejar de lado una visita a La Rioja y mantener este encuentro con uno de los máximos directivos de la compañía.

Nardelli es uno de los principales directivos de la compañía y nieto del fundador de la firma. Fue quien mantuvo una conversación telefónica con el Jefe de Estado el martes por la noche.

Fue el propio Fernández el que reveló algunos detalles de la conversación con Nardelli y la calificó como una "muy buena charla".

El Presidente, a su vez, negó haber hablado con su antecesor, Mauricio Macri, sobre Vicentin, una empresa que adeuda US$ 1.350 millones y a la que el Banco Nación le otorgó millonarios créditos que no se ajustarían a la capacidad de repago que tenía.

En declaraciones a Radio 10, Fernández dijo que el martes lo llamó Nardelli y describió que mantuvieron una "muy buena charla".

"Le expliqué con mucha cordialidad: tengo la impresión de que su empresa ha sobregirado mucho más de lo debido. Y le expliqué que la medida no tiene ninguna vocación de perjudicar a nadie", explicó el jefe de Estado.

Y señaló que el Gobierno sólo está buscando "rescatar" la compañía para que "siga siendo argentina", dado que por su crisis, sino, podría ser adquirida luego por muy poco dinero por un grupo extranjero.

"Ayer tuve una muy buena charla con Sergio Nardelli. Le dije que nosotros no estamos aquí para afectar los derechos de nadie. Él me dijo que tiene una idea para que nosotros podamos hacernos cargo de la empresa sin necesidad de expropiación", contó Fernández.









Y continuó: "Le dije que la expropiación es necesaria por una cuestión de transparencia, porque si no, no se entiende cómo hará el Estado para hacerse cargo si no expropia. Insisto en que es una empresa que tiene cuestionamientos por los créditos que tomó y no pagó".





"Tuvimos una muy buena charla y confío en que podemos hacer las cosas tranquilos. Esto no debería ser motivo de pelea porque lo que estamos haciendo es recatar una empresa de la quiebra y lo que intentan es mostrarlo como un gesto arbitrario como si esta fuera la regla del Gobierno", dijo el Presidente.