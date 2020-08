= Foto WEB =



Lo informó el Ministerio de Salud de la Nación. De esta manera, suman 8.457 los fallecidos y 408.426 los contagiados desde el inicio de la pandemia.









Un total de 7.817 nuevos casos positivos de coronavirus en el país fueron informados este domingo, por lo que la cantidad acumulada ya ascendía a 408.426, mientras que se reportaron 58 decesos y sumaban 104 en las últimas 24 horas y totalizaban 8.457 desde el inicio del brote.





Según el reporte vespertino del Ministerio de Salud de la Nación, eran 2.232 los pacientes infectados con coronavirus internados en salas de terapia intensiva, lo que redundaba en que el porcentaje de camas del servicio ocupadas en el país ascendía al 60,5 por ciento y el 68,5 en el Área Metropolitana de Buenos Aires.





En esa línea, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, señaló que el promedio de infectados diarios de los últimos 7 días es de 9.205 y alertó por el "aumento de los casos en forma sostenida en la gran mayoría de las jurisdicciones".





También indicó que "no hay provincias que no hayan notificado casos en los últimos 14 días", aunque dos provincias (Catamarca y Formosa) no reportaron casos este sábado.





Desde el último reporte emitido, se registraron 48 nuevas muertes: 30 hombres, 16 residentes en la provincia de Buenos Aires; 5 residentes en la ciudad de Buenos Aires (CABA); 1 residente en Chaco; 1 residente en Córdoba; 1 residente en Entre Ríos, 1 residente en Neuquén; 2 residentes en Río Negro; 2 residentes en Salta; 1 residente en Santa Fe; y 18 mujeres; 6 residentes en la provincia de Buenos Aires; 5 residentes en CABA; 2 residentes en Chaco; 1 residente en Mendoza; y 4 residentes en Río Negro.