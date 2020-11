El británico amplió su propio récord de pole positions al sumar la número 98 de su carrera en el Gran Premio de Fórmula 1 de Bahrein.

El británico Lewis Hamilton (Mercedes), flamante campeón mundial por séptima vez en la historia hace dos semanas, con lo que igualó el récord de títulos del alemán Michael Schumacher, ampliósu propio récord de pole positions al sumar la número 98 de su carrera en el Gran Premio de Fórmula 1 de Bahrein.





El piloto más rápido de la categoría, de 35 años, largará mañana primero en la antepenúltima competencia del año en la F1 en el trazado de Sakhir, tras su mejor vuelta de hoy con un registro de 1m. 27s 264/1000.





"No he celebrado mucho el título. Estuve entrenando para asegurarme de estar listo para este GP. Esta es la continuación de lo que podemos hacer como equipo. Mis chicos me siguen impresionando, ahora van a pasar tres semanas más lejos de sus familias, les aprecio mucho a todos", declaró Hamilton después de hacer su pole número 98.





Detrás del piloto británico llegó su compañero de escudería, el finlandés Vallteri Bottas (1m.27s.553) y el tercer mejor tiempo lo hizo el neerlandés Max Verstappen (Red Bull Racing), con 1m.27s.678.









La grilla de salida de la carrera del domingo continúa con el inglés Alexander Albon (Red Bull Racing), el mexicano Sergio Perez (Racing Point), el australiano Daniel Ricciardo (Renault), el francés Esteban Ocon (Renault), el francés Pierre Gasly (Alpha Tauri), el canadiense Lando Norris (McLaren) y el ruso Daniil Kvyat (Alpha Tauri).





Los Ferrari del alemán Sebastian Vettel y el monegasco Charles Leclerc no largarán entre los diez primeros.