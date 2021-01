Finalmente Herradon recordó que "esto es consecuencia de cierto relajamiento, las fiestas, las juntadas y el poco cuidado. Al no tener casos, muchos creen que no les va a tocar. Y desde salud seguimos reiterando que este virus no distingue ciudades de pueblos, ni estado social, donde la gente se relajó y deja un poco de lado las medidas de cuidados, produce este tipo de situaciones", concluyó.





PUBLICIDAD