El gobernador Sergio Ziliotto les dijo a los miembros de la Intersindical que el Gobierno de La Pampa “tiene la voluntad política” de estar al lado de los trabajadores.





El primer mandatyario provincial ratificó la necesidad de “dialogar para encontrar soluciones posibles” y planteó la necesidad de “estar todos juntos” para salir del complejo escenario impuesto por la pandemia. Confirmó que a fines de febrero se reunirá la mesa Paritaria para analizar la situación salarial y anunció que posteriormente, “se abrirán las mesas sectoriales para analizar condiciones de trabajo particulares”.





El encuentro se llevó a cabo en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno, donde los integrantes de la Intersindical fueron recibidos por el mandatario pampeano y el secretario de Trabajo y Promoción del Empleo, Marcelo Pedehontaá.





En principio representantes de los distintos sectores expusieron inquietudes generales y particulares, y plantearon la necesidad de continuar con un diálogo permanente que permita ir resolviendo los planteos que surgen de los trabajadores.





La pandemia de COVID-19 y sus consecuencias sociales y económicas fueron el denominador común de los temas abordados.





“Desde el Gobierno entendemos todos los reclamos, pero quiero que sepan que vamos a hacer el mayor esfuerzo posible para dar las respuestas necesarias”, afirmó el Gobernador.





“Tenemos un escenario de incertidumbre porque no sabemos cuál va a ser el nivel recuperación de la economía, pero quiero garantizarles que hicimos lo posible durante 2020 y lo mismo vamos a hacer este año para que los distintos sectores sociales y económicos se vean afectados lo menos posible”, sostuvo.





Subrayó que el Gobierno de La Pampa “tiene la voluntad política de estar al lado de los trabajadores” y dejó en claro que “en este momento complejo que nos ha impuesto la pandemia estamos todos juntos”.

Paritarias





Ziliotto ratificó que a fines de febrero tendrán lugar las paritarias para analizar salarios y aseguró que “como siempre se hizo en La Pampa, vamos a garantizar lo que podamos cumplir, sin poner en riesgo el equilibrio financiero de la Provincia”.





“Hoy no tenemos un escenario de certidumbre y por eso vamos a tener que avanzar paso a paso en todas las decisiones que tomemos, porque no sabemos cómo puede afectarnos esta pandemia que, claramente, no ha terminado”, indicó.





Asimismo, les adelantó a los miembros de la Intersindical que “una vez que concluyamos con la paritaria salarial, abriremos las sectoriales para analizar las condiciones de trabajo particulares”.





Finalmente ratificó el compromiso de “buscar a través del diálogo el mejor camino para todas las y los trabajadores”.